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體育
2022-12-02 11:15:52

世界盃2022｜日本入球前出界？ 美聯社照片成有力證據

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日本球員三笘薫觸球一刻成爭論點。（美聯社）

日本球員三笘薫觸球一刻成爭論點。（美聯社）

日本在世界盃以2︰1反勝西班牙首名出線兼令德國出局，當中三笘薰傳中予田中碧的入球時，不少球迷懷疑已出界，被拿來與1966年英格蘭靴斯的「鬼球」比較。

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▼按圖輯多角度看出界與否▼

 

日本球員三笘薫觸球一刻成爭論點。（路透社） 日本球員三笘薫觸球一刻成爭論點。（美聯社） 日本球員三笘薫觸球一刻成爭論點。（美聯社） 日本球員三笘薫觸球一刻成爭論點。（美聯社）

旁證認為出界 VAR確認入球

旁證Souru Phatsoane事後立即舉旗示意皮球已出界，即「皮球不論在地面或凌空都完整離開白界線，皮球曲面沒有遮蓋白線」。事後不是以門線技術確認，因為這技術只用於判斷皮球過門框內的白界。主球證Victor Miguel de Freitas Gomes聽取VAR意見，沒有用自己雙眼翻看重播，完全信賴VAR球證，確認入球成立。因此，VAR球證都認為皮球仍未完整出界。

日本出線世界盃16強，將撼克羅地亞。（美聯社）

日本出線世界盃16強，將撼克羅地亞。（美聯社）

鳥瞰照片顯示細節

不少看日本對西班牙直播的球迷，從電視看重播慢鏡也認為出界，但或是角度問題。美聯社由Petr David Josek拍攝、接近底線上方高角度拍的照，是顯示三笘薫觸球時皮球仍未完全出界的最有力證明。

西班牙主帥安歷基有微言

西班牙落敗仍出線，主帥安歷基表示︰「VAR花了很長時間判糾，我認為有疑點，但無話可說。」至於勝方日本主帥森保一，當然樂於接受︰「皮球出界與否，取決於應用於足球大賽上的高科技，若真的完整出界就會是球門球。我尊重球證判為入球，但就算判出界我也欣然面對。」

利物浦名宿桑拿斯質疑這「鬼球」︰「8000萬德國人很憤怒，他們等待皮球未出界的證據，為何國際足協引起混亂又沒有及早澄清。」曼聯名宿的加利尼維利也和應︰「高角度鏡頭顯示部份皮球或在白界上，但世界盃卻沒有像英超般，展示所有鏡頭予球迷。

 

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