世界盃2022︱比利時誓挫克羅地亞出線 一剋星最關鍵

擁有多名球星的比利時，在世界盃F組負摩洛哥後出線形勢被動。這支擁有黃金一代的球隊要擊敗克羅地亞才肯定出線16強。

世界盃F組2戰3分的比利時，將於12月1日晚上11時鬥以4分列榜首的克羅地亞。比利時去仗負摩洛哥後，每日郵報盛傳比利時黃金一代內訌，夏薩特與維頓漢、迪布尼在激烈爭吵，需要盧卡古分開各人。賽後訪問中，維頓漢更以「進攻太差，因前線太老」暗諷迪布尼早前言論，火藥味濃。

若和波機會渺茫

只要比利時擊敗去屆亞軍克羅地亞，即鎖定16強席位。如比利時贏波同時摩洛哥未能擊敗加拿大，比利時更能以F組首名晉級。如果比利時和波，就只能寄望已出局的加拿大以3球以上大勝摩洛哥。如比利時負克羅地亞則出局，目送克羅地亞與摩洛哥聯手出線。