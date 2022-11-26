世界盃2022｜沙特主帥半場team talk曝光 寸爆球員為美斯球迷激勵反勝

沙特阿拉伯在世界盃C組首戰，以2:1反勝阿根廷震驚全球。賽前不被看好的沙特於半場落，周六沙特足總Twitter便公開了主帥蘭納（Hervé Renard）半場在更衣室的訓話，其激昂的言論令球隊於下半場脫胎換骨。
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沙特主帥：「拿手機和美斯合照吧！」
沙特足總最新在官方Twitter上載一條長達10分鐘短片，披露沙特對阿根廷前的細節，由分組賽賽前部署開始，直至半場主帥蘭納怒批球員表現不濟。
片段可見，半場時蘭納連珠炮，怒斥球員不夠積極，於場上不是爭取勝利，而是個美斯的小球迷：「我們上半場在做什麼？這就是我們壓逼的方式？你們是不是來和美斯合照？美斯在你面前控球時，你們只是望着他，你們應該要壓逼他。如果你們只是要拍照的話，就拿出你們的手機。」有沙特球員雙手掩面，聽到蘭納的演說後即時變得精神。
即睇沙特主帥蘭納半場發言：（6分21秒開始）
22.11.22— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) November 24, 2022
Unforgettable
pic.twitter.com/egjZBgi0rR
蘭納訓話l非常有效，沙特下半場表現大有改善，不只成功封鎖美斯，阿根廷亦只可以靠迪馬利亞等球員單打獨鬥，沒有任何有威脅攻門。沙特最終先後在48分鐘與53分鐘取得入球，以2：1反勝阿根廷，爆出首輪分組賽最大冷門，連帶全國亦慶祝贏波放假一天。