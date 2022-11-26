世界盃2022｜沙特主帥半場team talk曝光 寸爆球員為美斯球迷激勵反勝

沙特主帥：「拿手機和美斯 合 照吧！」

沙特足總最新在官方Twitter上載一條長達10分鐘短片，披露沙特對阿根廷前的細節，由分組賽賽前部署開始，直至半場主帥蘭納怒批球員表現不濟。

片段可見，半場時蘭納連珠炮，怒斥球員不夠積極，於場上不是爭取勝利，而是個美斯的小球迷：「我們上半場在做什麼？這就是我們壓逼的方式？你們是不是來和美斯合照？美斯在你面前控球時，你們只是望着他，你們應該要壓逼他。如果你們只是要拍照的話，就拿出你們的手機。」有沙特球員雙手掩面，聽到蘭納的演說後即時變得精神。