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體育
2022-11-27 11:52:57

世界盃2022︱美斯創兩神紀錄 揚言挫波蘭首名出線

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阿根廷今屆世界盃攻入3球，3球都是美斯貢獻。（美聯社）

阿根廷今屆世界盃攻入3球，3球都是美斯貢獻。（美聯社）

美斯對墨西哥一傳一射，助阿根廷在世界盃分組賽C組以2︰0取勝，燃起出線希望。他在今場更同時打破兩項世界盃的神級紀錄。

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美斯入球後，連墨西哥球迷也一同拍照或微笑面對，可見他的魅力。（美聯社）

美斯入球後，連墨西哥球迷也一同拍照或微笑面對，可見他的魅力。（美聯社）

連續5屆世界盃交助攻

美斯對墨西哥64次觸球、5次被犯規、3次傳中、2次盤扭、2次起腳、87.8%傳球成功率，當中禁區頂遠射收死墨西哥門將奧祖亞，令他以35歲155日成為一場世界盃內，最年長球員取得一入球一助攻。他在2006年對塞爾維亞時以18歲357日取得一入球及一助攻，同樣最年輕紀錄保持者。美斯是世界盃史上首個5屆都交出助攻的人，他分別在2006、2010、2014、2018、2022年世界盃交出助攻。美斯亦與已故球王馬勒當拿同以8個世界盃入球齊名，而阿根廷紀錄保持者是巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）的10球。

 

阿根廷只要來仗擊敗波蘭，就很有機會首名出線世界盃16強。（美聯社） 阿根廷與沙特阿拉伯同樣2戰3分，前者以2個得失球差力壓後者排C組次席。（美聯社） 美斯今場一傳一射，令他同時打破兩項世界盃神級紀錄。（美聯社） 今仗可能是美斯最後一次在世界盃遇上「墨西哥鎖宇」奧祖亞。（美聯社） 美斯與馬勒當拿同為阿根廷攻入8個世界盃入球。（美聯社） 美斯今場一傳一射，令他同時打破兩項世界盃神級紀錄。（美聯社）

美斯無令兒子失望

負沙特阿拉伯後，美斯揚言不會令支持者失望，果然沒有食言，原來他最不想忠實的兒子失望︰「Mateo（次子）在阿根廷負沙特阿拉伯後哭著離開球場。長子Thiago安慰他，說只要之後兩場贏波仍能出線。」

 

挫波蘭即出線16強

美斯賽後指，今場沒有退路︰「上場輸波令我們知道，今天要贏波，那球隊就開始不一樣的世界盃，我們上下都知道做得到。」美斯又指對波蘭只有一個目標︰「我們今場值得取勝，勝仗令對更衣室來說是釋放，大家都很喜悅。現在要開始準備對波蘭，目標是首名出線。」暫時位處次席的阿根廷在12月1日凌晨3時鬥C組榜首波蘭，贏波就必定出線，和波就要期望沙特未能擊敗墨西哥。

 

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