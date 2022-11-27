世界盃2022︱美斯創兩神紀錄 揚言挫波蘭首名出線

連續5屆世界盃交助攻 美斯對墨西哥64次觸球、5次被犯規、3次傳中、2次盤扭、2次起腳、87.8%傳球成功率，當中禁區頂遠射收死墨西哥門將奧祖亞，令他以35歲155日成為一場世界盃內，最年長球員取得一入球一助攻。他在2006年對塞爾維亞時以18歲357日取得一入球及一助攻，同樣最年輕紀錄保持者。美斯是世界盃史上首個5屆都交出助攻的人，他分別在2006、2010、2014、2018、2022年世界盃交出助攻。美斯亦與已故球王馬勒當拿同以8個世界盃入球齊名，而阿根廷紀錄保持者是巴迪斯圖達（Gabriel Batistuta）的10球。

美斯無令兒子失望 負沙特阿拉伯後，美斯揚言不會令支持者失望，果然沒有食言，原來他最不想忠實的兒子失望︰「Mateo（次子）在阿根廷負沙特阿拉伯後哭著離開球場。長子Thiago安慰他，說只要之後兩場贏波仍能出線。」