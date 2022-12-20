世界盃2022︱美斯加時入球惹爭議　球證未發現有後備球員走入場

世界盃決賽總會充滿爭議，雖然阿根廷奪冠已經塵埃落定，但是美斯（Lionel Messi）的第2個入球，即加時射成3:2的一球，在網上引發予爭議。原因是根據片段，在美斯射入之時，有至少2名阿根廷後備球員進入了場區，因此理論上這入球可以被作廢。同時也意味阿根廷或者成不了冠軍。
美斯在加時的入球，其實在多處都引起了爭議，當中包括旁證一度舉旗示意越位，然後又將旗放下，球證也沒有即時確立這個入球，而是依靠VAR以及半自動越位判定系統，才正式確定為入球。不過這個入球，又再次引起挑戰。
從比賽的其他角度顯示，阿根廷後備席上，有至少2名球員在美斯入球前已走入了場區，理論上違反了球例。
球證未察覺並已重新開賽
根據國際足協的球例，球證若在入球後，至比賽重開之前，發現場上有額外的人員在場區，如果額外人員是場外的人，而且有干擾比賽或是額外的人員是入球球隊的球員、後備或是職員等，球證都應判予入球無效。不過，若進入球場的人員是場外的人，而沒有干擾比賽，又或是進入場區的額外人員是失球的球隊球員、後備或職員等，球證應維持入球有效。
然而波蘭球證Szymon Marciniak顯然一直集中在比賽入球之中，沒有察覺到場邊有額外人員走入場區，而其他的助理球證亦沒有發現有關狀況，故此維持了入球有效。
雖然法國隊理論上可以就有關問題作出投訴，而縱使投訴成立，但要推翻賽果的可能性仍然相當困難。而外國傳媒亦指出，在高路梅安尼（Randal Kolo Muani）單刀被達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez）撲出之時，法國亦有後備球員走進了場區，故即使成為入球，也有被推翻的可能。不過一切還是已經完結了。同時亦有機會類似的狀況在世界盃期間出現過，只不過沒有人發現。