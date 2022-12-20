世界盃2022︱美斯加時入球惹爭議　球證未發現有後備球員走入場

世界盃決賽總會充滿爭議，雖然阿根廷奪冠已經塵埃落定，但是美斯（Lionel Messi）的第2個入球，即加時射成3:2的一球，在網上引發予爭議。原因是根據片段，在美斯射入之時，有至少2名阿根廷後備球員進入了場區，因此理論上這入球可以被作廢。同時也意味阿根廷或者成不了冠軍。

美斯在加時的入球，其實在多處都引起了爭議，當中包括旁證一度舉旗示意越位，然後又將旗放下，球證也沒有即時確立這個入球，而是依靠VAR以及半自動越位判定系統，才正式確定為入球。不過這個入球，又再次引起挑戰。

從比賽的其他角度顯示，阿根廷後備席上，有至少2名球員在美斯入球前已走入了場區，理論上違反了球例。