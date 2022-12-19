世界盃2022｜美斯封王背後的愛情長跑 由一封情信預言成真

成功的男人少不了有一個美滿的家庭，美斯周日成功捧走世界盃冠軍，他於賽後亦和相識16年的伴侶Antonella Roccuzzo一起慶祝這個足球界最高榮譽。

美斯與另一半相愛超過16年

美斯（Lionel Messi）小時候一心只有足球，直至某日作客朋友Lucas Scaglia家，遇上了命中注定的女孩，令美斯不知那來的自信寫了一封既是情信、又是預言書給Antonella Roccuzzo。誰是Antonella？與美斯拍拖超過16年的另一半。

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那年美斯8歲，到朋友Lucas家玩。比美斯大一歲的Antonella是Lucas表姊妹，於是禮貌地問二人有沒有需要幫忙，美斯太害羞，不發一言。但Antonella的陽光笑容彷彿改變了美斯，令美斯目不轉睛。二人漸漸成為朋友，而美斯也經常到訪朋友Lucas的家，只為一個目的。