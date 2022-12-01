世界盃2022｜美斯︰射失12碼後阿根廷更強大 史上首人被兩救極刑

破馬勒當拿上陣紀錄 美斯22次世界盃決賽周上陣，超越球王馬勒當拿成為阿根廷隊史第一。他手執11項阿根廷世界盃紀錄，仍有機會打破最多入球（巴迪斯圖達10球）、最多助攻（馬勒當拿8球），至於最老入球者（巴勒莫36歲227日）及單場最多入球（史達比利／Guillermo Stábile 8球）就接近沒有可能。 今場美斯對波蘭逐格看

美斯今屆首戰對沙特阿拉伯射入12碼，上屆對冰島時被荷杜臣（Hannes Halldorsson）救出極刑，連同今場在內，他在世界盃法定時間3度射12碼入球率為33%，當中兩度被救出更是歷史第一人。美斯也承認自己不足︰「射失12碼令我憤怒，但我犯錯後阿根廷更強大。球隊上下都知道只要攻入第一球就改寫戰局，之前擊敗墨西哥後令思緒平靜，入場時大家都覺得勝利在望。」