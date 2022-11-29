世界盃2022︱葡烏大戰「超人」身份曝光 曾開車助烏克蘭難民逃離

在葡萄牙對烏拉圭闖入球場的是意大利人Mario Ferri。(路透社)

曾多次闖球場示威 傳媒指，Ferri本身是一個意大利球員，在印度的次級聯賽球隊聯合體育會效力。不過他在俄羅斯入侵烏克蘭後，就前往烏克蘭，把滯留當地的烏克蘭人安全地接往鄰國波蘭。據報他曾多次闖入球場，更因此曾被意大利當局軟禁。而他經常穿上超人的上衣，在2014年的世界盃，他也穿上呼籲關注貧民窟兒童的T裇闖入球場。 在俄烏戰事期間，他表示要為烏克蘭人做點事，故在與波蘭的邊境接載烏克蘭的難民離開。他在之前接受美國哥倫比亞廣播公司（CBS）訪問就說：「這是我自己的行動，我的付出是不求回報的。早幾日我就差點跟人動粗，因為我見到一個男人在跟我做同樣的事情時想賺錢。這是我不能接受的，這裡的人都很絕望，卻有少部份人想從中賺錢。我去利維夫，尋找需要幫助的人，找了5、10還是15個小時。利維夫就像想離開國家的烏克蘭人的港口。在國外有很多人幫助，但在烏克蘭國內，很多人在擔心將會發生甚麼。」

The man who ran onto the pitch in a “Save Ukraine” t-shirt during yesterday’s game between Portugal and Uruguay is Mario Ferri Falco.



He plays football on the Italian second division and spent March in Poland, helping Ukrainian refugees crossing the border.



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