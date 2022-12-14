世界盃2022︱阿根廷預計決賽正選 邊兩個影響力拍得住美斯？

阿根廷第六度殺入世界盃決賽，預計他們排出4-4-2陣式爭冠。除了美斯外，誰人最高影響力？以下是筆者評分。料阿根廷會以不失球為首要目標，再等待美斯小宇宙爆發。
註︰影響力以5星滿分，身價資料來源Transfermarkt
達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez） 影響力︰5星
6場正選失5球 身價︰2500萬歐元
馬天尼斯繼上年美洲盃後，再次於大賽展現心理質素，對荷蘭時兩度救出12碼，成為打入決賽重要功臣。這名維拉門將今屆34次撲救，誰會想到10年前被阿仙奴外借到英乙牛津聯的他，在阿仙奴長坐後備後有出頭天。他與美斯同樣為阿根廷上陣最多時間的3名球員之一。
拿侯爾盧斯路（Nahuel Molina）影響力︰4星
5場正選1後備上陣，入1球1助攻 身價︰1800萬歐元
這名馬德里體育會右閘在西甲表現一般，但在世界盃交出更佳表現。除對波蘭交出助攻，鬥荷蘭更接應美斯妙傳在雲迪積克趕到前快腳篤入，是阿根廷的後上取分之匙。不過如要互射12碼，或有機會被西維爾的干沙路蒙迪爾入替，後者對荷蘭時第3輪主射命中。
羅美路（Cristian Romero） 影響力︰4星
5場正選1後備上陣，無入球或助攻 身價︰5500萬歐元
作為中堅，羅美路主要負責盯防對方王牌前鋒。第一場被沙特阿拉伯反勝他輕易被沙特翼鋒沙拉艾舒希爆過射入，不久即被換走，被批評踢出熱刺DNA式防守水平。後來羅美路表現回穩，即使防守數據不如奧達文迪，最少沒有嚴重犯錯。
奧達文迪（Nicolas Otamendi） 影響力︰4.5星
6場正選，1助攻 身價︰300萬歐元
34歲的奧達文迪為阿根廷防線重要基石，與美斯同樣為阿根廷上陣最多時間的3名球員之一。他場均1.2次截傳（全隊最高）、3.3次爭頂高波成功（Aerials Won）之餘，傳球成功率達92.2%，一洗他在曼城時甩漏多的印象。惟場均1.8次犯規為阿根廷之冠，需要提神。
馬高斯阿古拿（Marcos Acuna） 影響力︰3.5星
4場正選1後備上陣，無入球或助攻 身價︰1400萬歐元
4強停賽的阿古拿料在決賽復出，取代達利亞費高。美斯偏右路吸引防守球員包夾，令這名西維爾左閘不乏空位後上，但6場都沒有助攻或入球，或令阿古拿需要做好最後一腳來證明自己。
迪保羅（De Paul） 影響力︰5星
6場正選，無入球或助攻 身價︰3500萬歐元
阿根廷最強打手，多項睇波時未必留意到的數據，如傳球次數（476次）、跑動距離61.03公里、衝速次數（334次）、突破防線（100次）、防守施壓（181次）都是全隊之冠。另貢獻1.7次場均攔截、1.2次截傳、1次關鍵傳送，是球隊的攻守命脈。
安素費南迪斯（Enzo Fernandez） 影響力︰4星
4場正選2後備上陣，入1球1助攻 身價︰3500萬歐元
21歲的安素對墨西哥金球令人難忘，而且對荷蘭亦有冷箭中柱不入，遠射能力出色，亦是中場最肯起腳的人。進攻時他大局觀不俗，很快就決定傳球予隊友，不會太上腳和冒險。
柏利迪斯（Leandro Paredes） 影響力︰3星
2場正選2後備上陣，無入球或助攻 身價︰1500萬歐元
這名中場對荷蘭時熱誠飛鏟犯規，再把皮球省向對方後備席，險惹起多將停賽危險，幸國際足協息事寧人，令阿根廷料可以最強陣容應戰。他數據不亮麗，最重要是保持冷靜，匆重複犯錯。
麥亞里士打（Alexis Mac Allister） 影響力︰4星
5場正選，入1球 身價︰3200萬歐元
麥亞里士打姓氏源自蘇格蘭，鄉下則起源於愛爾蘭。父親Carlos Mac Allister已在阿根廷落地生根，長期效力小阿根廷人和小保加，曾與馬勒當拿當隊友。1.76米的麥亞里士打踢法全面，相信決賽正選名單也不例外。
美斯（Lionel Messi） 影響力︰5星
6場正選，入5球3助攻 身價︰5000萬歐元
美斯今屆攻入5球及交出3次助攻，帶領阿根廷殺入決賽。他即使被重兵嚴防，仍有27次起腳、123次在對手中場線與後衛線間接球，體力分配得宜。決賽美斯將以26次上陣，成為決賽周上陣王。
艾華利斯（Julian Alvarez） 影響力︰4.5星
4場正選2後備上陣，入4球 身價︰3200萬歐元
拿達路馬天尼斯在去年美洲盃表現不錯，因此今屆世界盃首戰對沙特阿拉伯正選，但卻多番越位錯失良機。機會落在今季投效曼城的艾華利斯身上，他4場正選2次後備攻入4球，當中4強對克羅地亞梅開二度和搏得12碼，當中2︰0一球由小禁區防守角球，跑到禁區外截得對方傳中後直奔接近全場「達陣」建功，可見信心、跑動、運氣都在他身邊。