世界盃2022︱阿根廷預計決賽正選 邊兩個影響力拍得住美斯？

達米安馬天尼斯（Emiliano Martinez） 影響力︰5星 6場正選失5球 身價︰2500萬歐元 馬天尼斯繼上年美洲盃後，再次於大賽展現心理質素，對荷蘭時兩度救出12碼，成為打入決賽重要功臣。這名維拉門將今屆34次撲救，誰會想到10年前被阿仙奴外借到英乙牛津聯的他，在阿仙奴長坐後備後有出頭天。他與美斯同樣為阿根廷上陣最多時間的3名球員之一。

拿侯爾盧斯路（Nahuel Molina） 影響力︰4星 5場正選1後備上陣，入1球1助攻 身價︰1800萬歐元 這名馬德里體育會右閘在西甲表現一般，但在世界盃交出更佳表現。除對波蘭交出助攻，鬥荷蘭更接應美斯妙傳在雲迪積克趕到前快腳篤入，是阿根廷的後上取分之匙。不過如要互射12碼，或有機會被西維爾的干沙路蒙迪爾入替，後者對荷蘭時第3輪主射命中。

羅美路（Cristian Romero） 影響力︰4星 5場正選1後備上陣，無入球或助攻 身價︰5500萬歐元 作為中堅，羅美路主要負責盯防對方王牌前鋒。第一場被沙特阿拉伯反勝他輕易被沙特翼鋒沙拉艾舒希爆過射入，不久即被換走，被批評踢出熱刺DNA式防守水平。後來羅美路表現回穩，即使防守數據不如奧達文迪，最少沒有嚴重犯錯。 奧達文迪（Nicolas Otamendi） 影響力︰4.5星 6場正選，1助攻 身價︰300萬歐元 34歲的奧達文迪為阿根廷防線重要基石，與美斯同樣為阿根廷上陣最多時間的3名球員之一。他場均1.2次截傳（全隊最高）、3.3次爭頂高波成功（Aerials Won）之餘，傳球成功率達92.2%，一洗他在曼城時甩漏多的印象。惟場均1.8次犯規為阿根廷之冠，需要提神。

馬高斯阿古拿（Marcos Acuna） 影響力︰3.5星 4場正選1後備上陣，無入球或助攻 身價︰1400萬歐元 4強停賽的阿古拿料在決賽復出，取代達利亞費高。美斯偏右路吸引防守球員包夾，令這名西維爾左閘不乏空位後上，但6場都沒有助攻或入球，或令阿古拿需要做好最後一腳來證明自己。

迪保羅（De Paul） 影響力︰5星 6場正選，無入球或助攻 身價︰3500萬歐元 阿根廷最強打手，多項睇波時未必留意到的數據，如傳球次數（476次）、跑動距離61.03公里、衝速次數（334次）、突破防線（100次）、防守施壓（181次）都是全隊之冠。另貢獻1.7次場均攔截、1.2次截傳、1次關鍵傳送，是球隊的攻守命脈。

安素費南迪斯（Enzo Fernandez） 影響力︰4星 4場正選2後備上陣，入1球1助攻 身價︰3500萬歐元 21歲的安素對墨西哥金球令人難忘，而且對荷蘭亦有冷箭中柱不入，遠射能力出色，亦是中場最肯起腳的人。進攻時他大局觀不俗，很快就決定傳球予隊友，不會太上腳和冒險。

柏利迪斯（Leandro Paredes） 影響力︰3星 2場正選2後備上陣，無入球或助攻 身價︰1500萬歐元 這名中場對荷蘭時熱誠飛鏟犯規，再把皮球省向對方後備席，險惹起多將停賽危險，幸國際足協息事寧人，令阿根廷料可以最強陣容應戰。他數據不亮麗，最重要是保持冷靜，匆重複犯錯。

麥亞里士打（Alexis Mac Allister） 影響力︰4星 5場正選，入1球 身價︰3200萬歐元 麥亞里士打姓氏源自蘇格蘭，鄉下則起源於愛爾蘭。父親Carlos Mac Allister已在阿根廷落地生根，長期效力小阿根廷人和小保加，曾與馬勒當拿當隊友。1.76米的麥亞里士打踢法全面，相信決賽正選名單也不例外。