世界盃2022︱法國預計正選身價完勝阿根廷 五虎將料連續兩屆決賽擔正

洛里斯（Hugo Lloris）影響力︰4.5星 5場正選失4球 身價︰700萬歐元 洛里斯今屆演出穩定，在防線不整下比想像中忙碌，5場作出53次撲救。這名熱刺門將僅在4強對摩洛哥保持不失球。經驗老到的他去屆決賽對克羅地亞大意派膠，令文素基治射入，今仗要汲取教訓。

祖利斯古迪（Jules Kounde）影響力3.5星 4場正選1場後備上陣，無入球助攻 身價︰6000萬歐元 右後衛祖利斯古迪最佳位置是中堅，但上屆正選柏華特狀態平平，令這名巴塞後衛頂上。由於阿根廷主力於中路和右路進攻，相信他受壓機會不大。

華拉尼（Raphaël Varane）影響力4星 5場正選，無入球助攻 身價︰4000萬歐元 作為5名連續兩屆出戰世界盃決賽的人，華拉尼由上屆伙柏烏姆迪迪到今屆干拿迪或烏柏美卡奴，都是領導者的角色。只要擊敗阿根廷，華拉尼就可享2屆世界盃及4屆歐聯的榮譽。他10月22日時拉傷腿筋受傷，不足2個月後的今日出戰世界盃決賽，要感謝醫療人員和物理治療師。

干拿迪（Ibrahima Konate）影響力4星 3場正選1場後備上陣，無入球助攻 身價︰3500萬歐元 上搶型中堅烏柏美卡奴因病在4強列後備，利物浦中堅干拿迪頂上交出好表現。每90分鐘他做出6.9次攔截和截傳，在世界盃上陣3次以上的球員中最高。決賽面對艾華利斯及美斯的阿根廷，將是干拿迪考牌戰。

迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）影響力4.5星 4場正選1場後備上陣，1入球2助攻 身價︰5500萬歐元 迪奧靴南迪斯效力AC米蘭時，曾在意甲狂推大半場入球，在世界盃他是法國的帶刀侍衛，既有入球亦會疊瓦式助攻助麥巴比拉開空位。不過他的弱點是防守，對英格蘭大意失12碼等，將不會是教練迪甘斯想見到的畫面。

拉比奧特（Adrien Rabiot）影響力︰4星 4場正選1場後備上陣，1入球1助攻 身價︰1800萬歐元 少留意意甲的，或對拉比奧特印象平平，但或者2023年6月約滿祖雲達斯的他知道係時候發力，近半年來都維持高水平，成為合約戰士，在世界盃全場奔跑成為中場核心。4強對摩洛哥一役，拉比奧特因感冒缺席，如在決賽未能復出，料由尤索夫科芬拿頂上。