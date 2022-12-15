世界盃2022︱法國預計正選身價完勝阿根廷 五虎將料連續兩屆決賽擔正

法國連續兩屆殺入世界盃決賽，即使缺少普巴、簡迪、甘巴比、尼干古等，個人能力或仍在阿根廷之上，當中基奧特等五將料連續兩屆世界盃決賽正選披甲。麥巴比要正名成為新一代球王，先要過巴黎聖日耳門隊友美斯一關。
註︰影響力以5星滿分，身價資料來源Transfermarkt
世界盃2022︱阿根廷預計決賽正選 邊兩個影響力拍得住美斯？
洛里斯（Hugo Lloris）影響力︰4.5星
5場正選失4球 身價︰700萬歐元
洛里斯今屆演出穩定，在防線不整下比想像中忙碌，5場作出53次撲救。這名熱刺門將僅在4強對摩洛哥保持不失球。經驗老到的他去屆決賽對克羅地亞大意派膠，令文素基治射入，今仗要汲取教訓。
祖利斯古迪（Jules Kounde）影響力3.5星
4場正選1場後備上陣，無入球助攻 身價︰6000萬歐元
右後衛祖利斯古迪最佳位置是中堅，但上屆正選柏華特狀態平平，令這名巴塞後衛頂上。由於阿根廷主力於中路和右路進攻，相信他受壓機會不大。
華拉尼（Raphaël Varane）影響力4星
5場正選，無入球助攻 身價︰4000萬歐元
作為5名連續兩屆出戰世界盃決賽的人，華拉尼由上屆伙柏烏姆迪迪到今屆干拿迪或烏柏美卡奴，都是領導者的角色。只要擊敗阿根廷，華拉尼就可享2屆世界盃及4屆歐聯的榮譽。他10月22日時拉傷腿筋受傷，不足2個月後的今日出戰世界盃決賽，要感謝醫療人員和物理治療師。
干拿迪（Ibrahima Konate）影響力4星
3場正選1場後備上陣，無入球助攻 身價︰3500萬歐元
上搶型中堅烏柏美卡奴因病在4強列後備，利物浦中堅干拿迪頂上交出好表現。每90分鐘他做出6.9次攔截和截傳，在世界盃上陣3次以上的球員中最高。決賽面對艾華利斯及美斯的阿根廷，將是干拿迪考牌戰。
迪奧靴南迪斯（Theo Hernandez）影響力4.5星
4場正選1場後備上陣，1入球2助攻 身價︰5500萬歐元
迪奧靴南迪斯效力AC米蘭時，曾在意甲狂推大半場入球，在世界盃他是法國的帶刀侍衛，既有入球亦會疊瓦式助攻助麥巴比拉開空位。不過他的弱點是防守，對英格蘭大意失12碼等，將不會是教練迪甘斯想見到的畫面。
拉比奧特（Adrien Rabiot）影響力︰4星
4場正選1場後備上陣，1入球1助攻 身價︰1800萬歐元
少留意意甲的，或對拉比奧特印象平平，但或者2023年6月約滿祖雲達斯的他知道係時候發力，近半年來都維持高水平，成為合約戰士，在世界盃全場奔跑成為中場核心。4強對摩洛哥一役，拉比奧特因感冒缺席，如在決賽未能復出，料由尤索夫科芬拿頂上。
曹亞文尼（Aurélien Tchouameni）影響力︰4.5星
6場正選，1入球0助攻 身價︰8000萬歐元
這名皇家馬德里中場攻守兼備，跑動距離63.4公里、399次傳球，傳球成功率為93.2%都為法國隊之冠，對英格蘭更以一球世界波助法國晉級。要與迪保羅、安素費南迪斯等阿根廷中場短兵相接，曹亞文尼的全能踢法舉足輕重。
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基沙文（Antoine Griezmann）影響力︰5星
5場正選1場後備上陣，0入球3助攻 身價︰2500萬歐元
基沙文4年來走過高山低谷，2019年加盟巴塞隆拿表現低沉。今季借回馬德里體育會，季初曾被限制上陣時間，但馬體會與巴塞達成買斷協議後，熟悉的基沙文回來了。今屆基沙文於世界盃交出3次助攻、防守施壓（242次）、突破防線（71次）、傳中（37次）。料連續兩屆決賽正選的基沙文今屆移後踢中場，經常回到禁區防守，令普巴大讚他踢法愈來愈似簡迪。
奧士文尼迪比利（Ousmane Dembele） 影響力︰3.5星
5場正選1場後備上陣，0入球2助攻 身價︰6000萬歐元
左右腳皆能的迪比利今屆世界盃283次衝速，為法國隊之冠。其速度及傳中能力出色，料會令阿根廷左閘大吃苦頭。就算守得住迪比利，法國仍有拜仁慕尼黑翼鋒高文、杜林之子馬古斯杜林可用。
基利安麥巴比（Kylian Mbappe）影響力︰5星
5場正選1場後備上陣，5入球2助攻 身價︰1.6億歐元
麥巴比速度、技術、意識皆屬頂級。去屆他累積入4球，今屆已有5球與美斯並列今屆世界盃神射手，可見葡萄成熟了。147次在對手中場線與後衛線間接球，勢令阿根廷右路重兵防守，屆時看阿根廷能否令麥巴比連續3場沒有入球。
基奧特（Olivier Giroud） 影響力︰4.5星
5場正選，4入球0助攻 身價︰400萬歐元
銀河唯一基奧特，36歲之齡料是法國最年長正選。今屆神鋒攻入4球，場均3次爭頂成功全隊之冠，當中對英格蘭2︰1頭槌盡顯空中優勢。基奧特料連續兩屆決賽正選，將以1.93米身高對抗奧達文迪和羅美路。至於金球獎得主賓斯馬盛傳傷癒，但未知會否後備登場。
法國正選身價總結︰5.44億歐元