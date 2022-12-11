世界盃2022｜37歲C朗拿度冠軍夢碎 步離球場掩面痛哭

再破紀錄 做國際賽上陣王

C朗拿度職業生涯獲獎無數，破盡紀錄；他在51分鐘後備上陣，以196頂「喼帽」與科威特球王梅達華（Mutawa）並列國際賽上陣王。但37歲的他不能「贏盡一切」，獨欠的就是世界盃冠軍。球證鳴笛完場，C朗雙手掩面，雙膝跪地，再抬起頭時已見雙眼通紅。摩洛哥球員走到身邊安慰，他只是簡單回應，並徐徐步向更衣室，不時以手掩面，大概是不願意被捕捉到落淚一刻。但C朗永遠是大家的焦點，無論如何他也避不開電視直播的畫面，他在更衣室通道落淚的模樣還是被真實被拍攝下來。