世界盃2022｜37歲C朗拿度冠軍夢碎 步離球場掩面痛哭

隨着球證吹起完場哨聲，葡萄牙以0：1不敵摩洛哥，8強止步，同時意味着C朗拿度（Cristiano Ronaldo）的世界盃夢粉碎。完場後他忍不住流下男子淚，直接步離傷心地返回更衣室。
再破紀錄 做國際賽上陣王
C朗拿度職業生涯獲獎無數，破盡紀錄；他在51分鐘後備上陣，以196頂「喼帽」與科威特球王梅達華（Mutawa）並列國際賽上陣王。但37歲的他不能「贏盡一切」，獨欠的就是世界盃冠軍。球證鳴笛完場，C朗雙手掩面，雙膝跪地，再抬起頭時已見雙眼通紅。摩洛哥球員走到身邊安慰，他只是簡單回應，並徐徐步向更衣室，不時以手掩面，大概是不願意被捕捉到落淚一刻。但C朗永遠是大家的焦點，無論如何他也避不開電視直播的畫面，他在更衣室通道落淚的模樣還是被真實被拍攝下來。
最佳成績獲殿軍
C朗五戰世界盃，最接近冠軍的一次是2006年初次參戰，當年有費高、迪高等帶領的葡萄牙獲得殿軍，之後三屆葡萄牙在16強和分組賽止步。C朗在今屆可謂多事之秋，在曼聯過得不愉快的他接受訪問抨擊「紅魔鬼」，亦因而失去部分球迷的心；世界盃賽前曼聯宣布與C朗解約。37歲的他從巔峰滑落，上仗被貶後備之後有許多傳聞指他因而不滿，女友與家人均發聲批評被不尊重對待。C朗最後一場世界盃再次以後備登場，但未能協助葡萄牙反敗為勝。五戰世盃決賽周的成績表如是：8入球、五屆均有入球、37歲292日之齢成為在世盃入球最年長葡萄牙球員⋯⋯但C朗最渴望的冠軍，將永遠從缺。