世界盃2022｜adidas公布決賽周波衫 西班牙經典紅 墨西哥有驚喜 香港最快9月尾有售

2022年FIFA世界盃11月中就開鑼，adidas日前便公布5支國家隊的主客場新波衫，並將會分批於9月尾至10月中於香港公開發售。早前率先提及日本國家隊的新設計，今次adidas便公布多4支熱門球隊的新波衫，包括阿根廷、德國、西班牙及墨西哥，以下波衫又可否吸引到你於今個世界盃「課金」呢？
阿根廷「五月太陽」融入設計
近屆世界盃舉行，球王美斯可否捧起大力神盃都成為焦點，自然阿根廷有新波衫都會找來他當生招牌。今次adidas推出的阿根廷球衣無論主客都將阿根廷國旗的「五月太陽」印於球衣後領內側，主場以傳統藍白粗間為主；作客便用上粉紫色配火焰紋暗花，較為有驚喜。
五月太陽可追溯至1810年五月革命，當時阿根廷和烏拉圭脫離西班牙帝國並獨立，傳說新政府宣告成立時太陽穿越了烏雲，被視為吉兆。自此阿根廷及烏拉圭國旗都都有太陽為記。
即睇阿根廷世界盃波衫細節
德國突顯「Deutschland」力量
世界盃另一支熱門球隊德國於香港亦有不少人氣，今次新波衫亦算大膽，主場波衫有一置中黑色粗直間，隊徽及字體起用金色，波衫上亦有暗花修飾。作客波衫便用上德國國旗顏色，添加“Deutschland”（德國）中的“D”字樣並採用模糊化處理，官方指是要突出「德意志」過去顯示出的速度及活力。雖然顏色上作客不及主場搶眼，但相信其斜紋設計亦不會「輕易」暴露出球迷身材，對於普通球迷較易carry。
即睇德國世界盃波衫細節
日本寓意祈願和祝福
日本國內早以揭曉今屆世界盃波衫，全因日本隊的戰衣早與多個足球漫畫進行合作，當中包括《BLUE LOCK》及《GIANT KILLING》在連載中已揭露新球衣的樣式。今屆日本主場以藍色為調，白色線條靈感取自千紙鶴，寓意祈願和祝福。作客球衣上的圖案受到摺紙的啟發，並加以模糊化處理，展現如同場上的極速感覺。
即睇日本世界盃波衫細節
西班牙延續狂牛傳統
西班牙主場波衫延續傳統，以經典紅色為主，肩膀配有三間條紋，衣領和衣身兩側顏色取自西班牙國旗。作客波衫以淺藍色為主配以圓形圖案，輔以條紋效果，靈感來自西班牙1982年作為世界盃東道主時的標誌。
即睇西班牙世界盃波衫細節
墨西哥羽蛇神加持
墨西哥主場波衫上印有羽毛頭飾，靈感來自當地文化中的羽蛇神（Quetzalcoatl），後頸處印有羽蛇神頭像，象徵著精神與毅力的召喚。作客波衫更加搶眼，設計上融入了米斯特克民族藝術，向墨西哥古老文明作出致敬，以紅白配色為主調，內領印有象徵著活力的羽蛇神蛇身圖案，未知今屆墨西哥表現會否如有神助？