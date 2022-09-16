世界盃2022｜adidas公布決賽周波衫 西班牙經典紅 墨西哥有驚喜 香港最快9月尾有售

阿根廷「五月太陽」融入設計

近屆世界盃舉行，球王美斯可否捧起大力神盃都成為焦點，自然阿根廷有新波衫都會找來他當生招牌。今次adidas推出的阿根廷球衣無論主客都將阿根廷國旗的「五月太陽」印於球衣後領內側，主場以傳統藍白粗間為主；作客便用上粉紫色配火焰紋暗花，較為有驚喜。

五月太陽可追溯至1810年五月革命，當時阿根廷和烏拉圭脫離西班牙帝國並獨立，傳說新政府宣告成立時太陽穿越了烏雲，被視為吉兆。自此阿根廷及烏拉圭國旗都都有太陽為記。

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