世界盃2022︱C朗獨憔悴　完場自己一個先返更衣室

C朗作用受質疑 C朗今仗在葡萄牙領先至5:1才落場，然而他仍有為隊友入球而興奮，包括比比建功時他更走出後備席與比比慶祝。然而C朗在葡萄牙的作用也因此受質疑。前英格蘭射手伊恩胡禮（Ian Wright）指：「那是一支可以輕鬆走下去的球隊，而他（C朗）仍然可以為這支球隊做出貢獻，但不需要做那麼多了，因為這支球隊在沒有他也可以做到。他們在歐國盃（2016）已證明這點，而他們今日也做到了，沒有他仍然可以充滿活力。如果他想清楚的話，他還可能在決賽為球隊攻入致勝一球。」

前隊友為C朗辯護 至於前隊友，曾遭C朗批評「搏出位」的加利尼維利（Gary Neville）就維護了這位球星：「上半場社交媒體有張相，顯示他（C朗）在後備席很不滿，但事實他在兩個入球都有瘋狂的慶祝。公平地說，如果他感到悶悶不樂我會批評，但他不是。他有與拉莫斯和比比慶祝。他在社交媒體看似不快，但這並不是。」 前荷蘭國腳尼爾迪莊（Nigel De Jong）認為，葡萄牙要晉級就需要解決C朗的問題：「在你陣中有一個這種有聲望的球員，這是非常重要。這不只在於場內，也關於場外的事情，因為他是隊內有影響力的人物，你得維持隊內和諧的氣氛。所以你需要令他高興，你要讓他有上陣時間。到最後，這不關乎於個人，他（C朗）需要想的是球隊前景，我想未來數日對他和葡萄牙能否晉級很關鍵。」

Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO — Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 6, 2022