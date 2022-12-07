世界盃2022︱C朗獨憔悴　完場自己一個先返更衣室

葡萄牙在世界盃16強，將隊中球星的基斯坦奴朗拿度（Cristiano Ronaldo）放置在後備，而球隊卻迎來一場大勝，當中前鋒的干卡路（Goncalo Ramos）更在今仗完成帽子戲法，令C朗更顯失色。雖然在隊友的比比（Pepe）入球後表現興奮，但是在完場後，C朗卻與於場上慶祝的隊友不同，獨自一個走回更衣室。
C朗作用受質疑
C朗今仗在葡萄牙領先至5:1才落場，然而他仍有為隊友入球而興奮，包括比比建功時他更走出後備席與比比慶祝。然而C朗在葡萄牙的作用也因此受質疑。前英格蘭射手伊恩胡禮（Ian Wright）指：「那是一支可以輕鬆走下去的球隊，而他（C朗）仍然可以為這支球隊做出貢獻，但不需要做那麼多了，因為這支球隊在沒有他也可以做到。他們在歐國盃（2016）已證明這點，而他們今日也做到了，沒有他仍然可以充滿活力。如果他想清楚的話，他還可能在決賽為球隊攻入致勝一球。」
前隊友為C朗辯護
至於前隊友，曾遭C朗批評「搏出位」的加利尼維利（Gary Neville）就維護了這位球星：「上半場社交媒體有張相，顯示他（C朗）在後備席很不滿，但事實他在兩個入球都有瘋狂的慶祝。公平地說，如果他感到悶悶不樂我會批評，但他不是。他有與拉莫斯和比比慶祝。他在社交媒體看似不快，但這並不是。」
前荷蘭國腳尼爾迪莊（Nigel De Jong）認為，葡萄牙要晉級就需要解決C朗的問題：「在你陣中有一個這種有聲望的球員，這是非常重要。這不只在於場內，也關於場外的事情，因為他是隊內有影響力的人物，你得維持隊內和諧的氣氛。所以你需要令他高興，你要讓他有上陣時間。到最後，這不關乎於個人，他（C朗）需要想的是球隊前景，我想未來數日對他和葡萄牙能否晉級很關鍵。」
Cristiano Ronaldo (left of picture) walks straight off while his teammates celebrate with fans. #FIFAWorldCup pic.twitter.com/W7jB6iGQOO— Adriano Del Monte (@adriandelmonte) December 6, 2022
C朗姐姐罵葡萄牙主帥
C朗的姐姐Elma Aveiro卻在社交媒體上批評教練的費蘭度山度士沒讓C朗上陣：「今日我們就在一起，如果你覺得應該這樣，我就在這裡看着。」她之後再表示：「我不知道為甚麼，也不明白原因，不過我肯定神之後會給我們答案，他不會失敗，即管看吧。」
在完場後，Elma Aveiro再說：「是，朗拿度不是永恆；是，朗拿度不會永遠落場。不幸地他現在沒有入球，他開始老了，葡萄牙不需要朗拿度了。我們討論我們聽到的，他所做過的不再重要了，他所做的也被遺忘了。現在他們請求寬恕，而他們再不需要他了，我會記下來之後再談。山度士（Fernando Santos）他將會如何道歉，現在我們可以罵我們該罵的人。羞辱一個付出了很多的人是恥辱，不過我們之後會見到更多。」