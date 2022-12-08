世界盃2022｜C朗被貶 主帥：是戰術考慮

37歲的C朗分組賽連續3場踢正選後，剛戰16強只在下半場尾段，球隊大幅度領先5比1時的「垃圾時間」後備登場；上陣約20分鐘吃了一記詐胡，射了一個罰球，賽後被目睹是首位步向更衣室的葡軍球員，未與隊友留在場內慶祝。

貶C朗後備，被認為是老帥山度士上任8年來，其中一次最大膽的決定，主帥賽後解釋說：「這是戰術考慮，我也用拉菲爾古里路及達洛治踢左、右兩閘，但祖奧簡斯路(16強未有出場)，也是很出色的球員。這純粹是我認為對瑞士需要那些球員落場。」

有傳山度士不滿C朗之前鬥南韓被換出時的態度，甚至有指他向老帥爆粗；但山度士說：「我跟國家隊隊長C朗之間未有問題，亦是多年朋友，早於他19歲就認識他。我已解釋，事情已完全解決，他是隊長典範。」C朗自08年歐國盃起，連續31場國際大賽為葡軍正選出場的紀錄亦告終，但山度士強調跟其他正副選球員一樣，C朗下場鬥摩洛哥一樣有機會出場。新星干卡路強調C朗仍是隊中領袖，他說：「他跟我及隊內每一人說話，他是領袖及永遠願意伸出援手。」