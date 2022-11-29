世界盃2022｜C朗「入波」僅獲國際足協承認5分鐘 般奴願孔融讓梨

C朗頭槌到底有冇頂到?

54分鐘般奴費南迪斯禁區左側傳中彎向小禁區，C朗拿度伏兵門前未知頭髮有沒有接觸到皮球下入網，C朗在「入球」後張開雙手大肆慶祝。國際足協初時指入球者是C朗拿度，但幾分鐘後改為般奴費南迪斯。C朗拿度完場後得知自己沒有入球，邊指著自己前額邊說︰「我最後觸球，我才是入球者。」英格蘭名宿連尼加認為C朗沒有問題︰「老實說，我也會這樣做。」

般奴相信C朗入球

C朗賽後在IG表示打入16強是好消息，但沒有承認自己入球者︰「我們展示了質素，我們的夢想仍在，加油葡萄牙。」至於般奴在賽後訪問，指C朗應是先開紀錄的人︰「我當時想傳中予C朗，在我角度而言，他應接觸到皮球，不過誰入球都無分別。」葡萄牙於世界盃2戰得6分，只要在12月2日晚上11時對南韓和波，就鎖定H組首名。