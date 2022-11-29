世界盃2022｜C朗claim入球失敗 adidas發聲明打臉駁唔到

adidas與Nike的戰場，延伸至C朗（Cristiano Ronaldo）「入球事件」。與Nike簽下終身代言合約的C朗在昨日葡萄牙擊敗烏拉圭一仗，54分鐘的頭鎚到底有沒有接觸到皮球？adidas表示：「沒有。」
皮球注入新科技 力證沒接觸
自1970年起，adidas每屆均為世界盃製造官方用球。今屆用球名為Al Rihla，在阿拉伯語有「旅途」的意思，除了採用醒目配色和圖案之外，最重要的是今屆用球加入的新技術，足以證明54分鐘葡萄牙的入球中，C朗沒有任何一條頭髮與皮球有接觸。adidas發表聲明指：「在Al Rihla中加入了皮球接觸技術，肯定C朗在葡萄牙的首個入球中，並沒有接觸皮球。皮球內的500Hz IMU感認器令皮球對於分析有高度的準確性。」
「心電圖」靜如止水
在addias的圖片中，見到左下角有心電圖般的圖示，當般奴費南迪斯腳踢皮球時心電圖有明顯起伏，期後在皮球落地時同樣有所顯示。但皮球即使與C朗頭部極度接近，到底有否接觸肉眼實在難分的情況下，可見左下角的心電圖仍是靜止的水平線，證明皮球略過C朗時並沒有接觸到其他物件。最終C朗的「入球」只被FIFA承認了5分鐘使改回般奴為建功者，令C朗在世界盃決賽周入球數維持8球。