世界盃2022 FAQs懶人包｜你要知的6件事 首設冷氣球場 美斯C朗最後一擊

世界盃是世界上規模最大的國際足球賽事，也是全球觀看人數最多的體育賽事。世界盃2022有32支球隊爭奪外號大力神盃的世界盃冠軍，由於今屆賽事於卡塔爾舉行，48場分組賽中有多場賽事的開波時間都排在香港時間6時及9時，有利一眾香港球迷於晚飯時間睇波送飯，相信到時必定有揭起睇波熱潮。距離世界盃11月20日開鑼，以下便為大家細數6個2022世界盃你要知道的事！

1.首個中東舉辦的世界盃 今屆世界盃賽事將在卡塔爾舉行，這首次在中東舉行的世界盃。卡塔爾於在 2010年擊敗美國、南韓、日本和澳洲贏得了舉辦權。不過，後來被揭發國際足協執行委員會的兩名成員被指控接受金錢換取支持卡塔爾，後來他們被暫停執行投票權。

Lusail Stadium will host the 2022 FIFA World Cup final. 🇶🇦



It holds 80,000 spectators and is being used for the first time tonight for a game between Al-Rayyan and Al Arabi. ⚽️ pic.twitter.com/tqKIwrPC72 — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 11, 2022

2.首個冬天舉辦的世界盃 由於卡塔爾於6月及7月天氣極為酷熱，大概每天都是30度至40度，最高可達41.5度，因此為避免酷熱環境中比賽可能帶來的風險，國際足協將賽事調至今年11月舉行。 為了對抗高溫，2022年世界盃的球場將配備太陽能空調，會將外部空氣經過冷卻之後送出球場，再將冷卻的空氣抽回，重新冷卻和過濾後送到球場，令球場保持在25度或更低溫下方便球員比賽。

3.今屆卡塔爾世界盃的主題曲及吉祥物 今屆卡塔爾世界盃的主題曲由美國歌手Trinidad Cardona、尼日利亞歌手DaVido與卡塔爾歌手Aisaha等人合唱Hayya Hayya（Better Together），據官方指今次主題曲希望通過對足球和音樂的熱情與全球觀眾建立聯繫，加上由3個不同國家歌手共同創作，以表現多元文化及以音樂和足球團結全球球迷。 今屆卡塔爾世界盃的吉祥物是名為La'eeb的飄揚阿拉伯頭巾（keffiyeh），在阿拉伯文的意思是技巧高超的選手，其造型取自阿拉伯的傳統白色長袍。

4.今屆卡塔爾世界盃那一支球隊是大熱門？ 由於今屆卡塔爾世界盃首次於冬季舉行，歐洲各大聯賽都正在舉行中上演世界盃決賽周，令不少人都認為今屆賽事將會有更多變數。據賽馬會冠軍賠率顯示，足球王國、擁有球星尼馬的巴西是今屆賽事大熱，其後為上屆冠軍法國、以及有力爭個人首個世盃冠軍美斯在陣的阿根廷。

5.美斯 C 朗等巨星最後一屆世界盃 過去大賽球迷都睇慣阿根廷球王美斯、葡萄牙巨星C朗拿度上場比賽，這兩名金球獎得主的常客已年屆35及37歲，他們亦早早宣布今個卡塔爾世界盃將會是他們最後一屆世界盃。 此外，上屆世界盃亞軍、克羅地亞中場摩迪亦宣布這將會是他代表克羅地亞參加的最後一屆大賽。作為第一位打破「美C」壟斷的金球獎得主，摩迪已年屆37歲，他亦將會退出國家隊。