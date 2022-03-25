世盃外｜非洲10強爭5席 埃及再撼塞內加爾

世盃外今晚輪到非洲區擔大旗，第3圈賽事由10強分5個組合作兩回合廝殺，總計勝出的5隊，奪得決賽周入場劵。今晚首回合大戰焦點、埃及主場鬥塞內加爾(26/03 03:30)，兩軍上月於非國盃決賽交手，當日塞軍憑互射12碼取勝奪標。今番仇人見面，分外眼紅，由利物浦雙星穆罕默德沙拿與沙迪奧文尼再次對撼，必定精彩。 於上圈分組賽F組6戰4勝2和不敗的埃及，主場表現一向硬淨，當然首回合會以贏波為目標，尤其是球隊之前在非國盃飲恨得亞，這對於愛國如命的主將沙拿而言，是一大打擊。由葡萄牙名帥基羅斯領軍的埃及，今次點兵22人，包括以沙拿為首的5名海外兵團，中場穆罕默德查斯古特與艾利尼等，均會擔正出戰，良好默契加地利，會是他們爭取復仇的最大本錢。

至於上圈分組賽H組6戰5勝1和的塞內加爾，更是來勢洶洶，挾各項正式賽事連續18場不敗氣勢兼非國盃冠軍之名而臨，即使作客出戰亦不容看輕。在國家名將阿利奧施斯帶領下，今次出戰都是沿用接近早前非國盃奪冠的班底，包括沙迪奧文尼、伊斯美拿沙亞及車路士鋼門艾度亞文迪在內的英超5虎均會候命，防線更有拿玻里名將高列巴尼鎮守，加上近3次與埃及對戰，法定時間錄得2勝1和，今仗可看高半線。