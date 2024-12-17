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體育
2024-12-17 11:59:00

九担租紅葉行山路線｜「港版京都」賞楓打卡 零難度平路親子樂

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九担租紅葉行山路線

烏蛟騰九担租看紅葉難度更低時間更快。

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烏蛟騰九担租（又名九擔租）看紅葉，交通時間元朗大棠較長，但難度更低時間更快，由落車起計不用出汗10分鐘便到打卡位。連拍照時間，30分鐘來回也極之充裕。

文︰山全部都係山

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巴士周日公眾假期限定

周日或公眾假期乘275R巴士的於總站下車，涼亭落斜左轉，經過粉紅色外牆的華景苑沿右面行，九担租就在不遠處。行山網站letsgohiking指古時每年邀交九担穀，因而得名。乘小巴的話沿祠心路折返，路口左轉經3座李氏宗祠、1座劉氏宗祠、烏蛟騰公廁、接到華景苑。

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10分鐘抵紅葉打卡位

烏蛟騰舊稱「烏蛟田」，由老圍、河背、嶺背、新屋家、田心及三家村組成。全程為柏油路，是不用出汗的親子、拍拖打卡路線，不用跟旅行團自行到達。起步計10分鐘內十多棵楓香樹。紅葉十米高，是當地村落的風水林，被形容為「港版京都」有誇大成份，但不失為聖誕新年好去處。

每年約12月至1月楓香樹轉紅，可參考漁護署的大欖郊野公園楓香林紅葉指數，九担租較遲轉紅但相去不遠。根據沙頭角文化生態協會，九担租原以林姓及劉姓居氏為主，不少村民移民英國。

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九担租紅葉人數流多，謹記自己垃圾自己帶走，不要爬樹、摘紅葉或破壞任何大自然行為。欣賞完紅葉可原路折返，完成這條新手行山路線。意猶未盡的可行1-2小時往三椏村，幫襯客家美食再原路回程，路況較複雜亦要涉水過澗，為初中級路線。時間有限的，可經第一個分叉路沿古道往照鏡潭和新娘潭。

九担租紅葉行山路線

路線

烏蛟騰>九担租>原路折返

起步交通

275R巴士(周日及公眾假期至晚上6時)

20R小巴(60分鐘一班)

大埔墟站A出口上車，烏蛟騰落

終點交通

同上

補給

-

廁所：烏蛟騰公廁

距離：約0.4公里

需時：0.5小時

體力：1/5

技術：1/5

景色︰4/5

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