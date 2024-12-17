九担租紅葉行山路線｜「港版京都」賞楓打卡 零難度平路親子樂

巴士周日公眾假期限定
周日或公眾假期乘275R巴士的於總站下車，涼亭落斜左轉，經過粉紅色外牆的華景苑沿右面行，九担租就在不遠處。行山網站letsgohiking指古時每年邀交九担穀，因而得名。乘小巴的話沿祠心路折返，路口左轉經3座李氏宗祠、1座劉氏宗祠、烏蛟騰公廁、接到華景苑。
10分鐘抵紅葉打卡位
烏蛟騰舊稱「烏蛟田」，由老圍、河背、嶺背、新屋家、田心及三家村組成。全程為柏油路，是不用出汗的親子、拍拖打卡路線，不用跟旅行團自行到達。起步計10分鐘內十多棵楓香樹。紅葉十米高，是當地村落的風水林，被形容為「港版京都」有誇大成份，但不失為聖誕新年好去處。
每年約12月至1月楓香樹轉紅，可參考漁護署的大欖郊野公園楓香林紅葉指數，九担租較遲轉紅但相去不遠。根據沙頭角文化生態協會，九担租原以林姓及劉姓居氏為主，不少村民移民英國。
紅葉︱大棠至清快塘 精選賞楓行山路線
九担租紅葉人數流多，謹記自己垃圾自己帶走，不要爬樹、摘紅葉或破壞任何大自然行為。欣賞完紅葉可原路折返，完成這條新手行山路線。意猶未盡的可行1-2小時往三椏村，幫襯客家美食再原路回程，路況較複雜亦要涉水過澗，為初中級路線。時間有限的，可經第一個分叉路沿古道往照鏡潭和新娘潭。
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