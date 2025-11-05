亞冠盃｜東方主場慘敗泰國拉查武里　大埔明日作客北京

亞冠盃二級聯賽的分組賽，香港代表的東方在主場，以0:7不敵泰國的拉查武里，分組賽4戰全敗。至於另一支香港代表的大埔，將會在周四（6日）與內地球會的北京國安再戰。

東方在F組面對日本、越南及泰國的對手，之前3戰已經全部落敗。今日（5日）回到旺角大球場與泰國的拉查武里再戰，上輪東方作客大敗1:5。今次主場出戰，上半場與對手都沒有太多的埋門，半場互交白卷。不過換邊後東方在52分鐘就失守，史葛艾拿戴斯（Scott Allardice）禁區頂起腳，門將的廖富源被隊友遮蓋下，未能擋出射門。4分鐘之後，坦拿（Tana）把握機會為拉查武里拉開比數。65分鐘，丹尼祖利亞（Deni Junior）再把握東方防線的漏洞射成3:0。東方防線接連的漏洞，在73、84、89分鐘及補時再失守，最終以0:7落敗。