亞冠盃｜C朗誠實否認12碼獲稱許　艾納斯和波仍出線（附比賽精華）

基斯坦奴朗拿朗（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯，提前晉級亞冠盃的16強。球隊在第5輪的分組賽面對伊朗的柏斯波利斯，在少打一人之下，C朗下半場有個12碼機會，不過他示意向中國籍球證指並非12碼，而他之後受傷被換離場，賽後C朗的行為受到讚揚。
早已4輪賽事全勝，今仗只要力保不敗就可以提前晉級。開賽不過2分鐘，C朗把握機會在禁區轉身，客隊的守衛出腳攔截，C朗倒地後，球證的馬寧判處12碼，不過C朗之後起身否認。逃過一劫的柏斯波利斯，在17分鐘更多打一個，艾納斯後衛拉積美（Ali Lajimi）因為危險的攔截，被球證直接紅牌驅逐。在多打一人之下，客隊取得不少機會，只不過真正威脅到這支沙特豪門的機會亦不多，半場雙方互無紀錄。
Cristiano Ronaldo waved off his own penalty against Persepolis, telling the referee himself he didn't believe it was a foul. 👀— CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) November 27, 2023
Not something you see every day in football. 👏 pic.twitter.com/do8L58tFYJ
換邊之後C朗一次禁區內轉身起腳僅僅射斜，而之後他因為受傷被換離場，而艾納斯亦保住不失，最終兩隊互交白卷，艾納斯仍以13分取得分組首名晉級，而柏斯波利斯仍要爭奪餘下3個最佳小組第2名。
賓施馬仍未取得亞冠盃入球
至於另一支沙特代表的伊蒂哈德亦同樣晉級。球隊今仗有法國射手的賓施馬（Karim Benzema）繼續正選，不過這位上屆金球獎得主，仍未取得在亞冠盃的首個入球，但伊蒂哈德仍作客以2:1擊敗烏茲別克的AGMK足球會，球隊以12分肯定晉級16強。而同組的伊朗球會沙巴罕亦以1:0擊敗伊拉克的空軍體育會，最後一場會作客伊蒂哈德爭取出線。