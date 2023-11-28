熱門搜尋:
TVB MC 社內相親 台灣大選 姜濤 叱咤2023 朗然 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 年少日記 騙案 區議會選舉2023 以巴衝突 大閘蟹2023 政府工 新股IPO 網上熱話 香港夜繽紛 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 恒生指數
Ad Block Ad Block
返回
體育
2023-11-28 11:40:11

亞冠盃｜C朗誠實否認12碼獲稱許　艾納斯和波仍出線（附比賽精華）

分享：
C朗中途被換出。(艾納斯X)

C朗中途被換出。(艾納斯X)

基斯坦奴朗拿朗（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯，提前晉級亞冠盃的16強。球隊在第5輪的分組賽面對伊朗的柏斯波利斯，在少打一人之下，C朗下半場有個12碼機會，不過他示意向中國籍球證指並非12碼，而他之後受傷被換離場，賽後C朗的行為受到讚揚。

早已4輪賽事全勝，今仗只要力保不敗就可以提前晉級。開賽不過2分鐘，C朗把握機會在禁區轉身，客隊的守衛出腳攔截，C朗倒地後，球證的馬寧判處12碼，不過C朗之後起身否認。逃過一劫的柏斯波利斯，在17分鐘更多打一個，艾納斯後衛拉積美（Ali Lajimi）因為危險的攔截，被球證直接紅牌驅逐。在多打一人之下，客隊取得不少機會，只不過真正威脅到這支沙特豪門的機會亦不多，半場雙方互無紀錄。

C朗比賽途中受傷。(艾納斯X) 艾納斯在亞冠盃賽和伊朗柏斯波利斯。(艾納斯X) 艾納斯在亞冠盃賽和伊朗柏斯波利斯。(艾納斯X) 艾納斯在亞冠盃賽和伊朗柏斯波利斯。(艾納斯X) 艾納斯在亞冠盃賽和伊朗柏斯波利斯。(艾納斯X) 艾納斯在亞冠盃賽和伊朗柏斯波利斯。(艾納斯X)

換邊之後C朗一次禁區內轉身起腳僅僅射斜，而之後他因為受傷被換離場，而艾納斯亦保住不失，最終兩隊互交白卷，艾納斯仍以13分取得分組首名晉級，而柏斯波利斯仍要爭奪餘下3個最佳小組第2名。

賓施馬仍未取得亞冠盃入球

至於另一支沙特代表的伊蒂哈德亦同樣晉級。球隊今仗有法國射手的賓施馬（Karim Benzema）繼續正選，不過這位上屆金球獎得主，仍未取得在亞冠盃的首個入球，但伊蒂哈德仍作客以2:1擊敗烏茲別克的AGMK足球會，球隊以12分肯定晉級16強。而同組的伊朗球會沙巴罕亦以1:0擊敗伊拉克的空軍體育會，最後一場會作客伊蒂哈德爭取出線。

Ad Block
伊蒂哈德2:1反勝AGMK足球會。(伊蒂哈德X) 伊蒂哈德2:1反勝AGMK足球會。(伊蒂哈德X) 伊蒂哈德2:1反勝AGMK足球會。(伊蒂哈德X) 伊蒂哈德2:1反勝AGMK足球會。(伊蒂哈德X) 伊蒂哈德2:1反勝AGMK足球會。(伊蒂哈德X)
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受