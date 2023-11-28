亞冠盃｜C朗誠實否認12碼獲稱許　艾納斯和波仍出線（附比賽精華）

基斯坦奴朗拿朗（Cristiano Ronaldo）效力的艾納斯，提前晉級亞冠盃的16強。球隊在第5輪的分組賽面對伊朗的柏斯波利斯，在少打一人之下，C朗下半場有個12碼機會，不過他示意向中國籍球證指並非12碼，而他之後受傷被換離場，賽後C朗的行為受到讚揚。

早已4輪賽事全勝，今仗只要力保不敗就可以提前晉級。開賽不過2分鐘，C朗把握機會在禁區轉身，客隊的守衛出腳攔截，C朗倒地後，球證的馬寧判處12碼，不過C朗之後起身否認。逃過一劫的柏斯波利斯，在17分鐘更多打一個，艾納斯後衛拉積美（Ali Lajimi）因為危險的攔截，被球證直接紅牌驅逐。在多打一人之下，客隊取得不少機會，只不過真正威脅到這支沙特豪門的機會亦不多，半場雙方互無紀錄。