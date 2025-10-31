亞洲盃外圍賽｜香港啟德戰新加坡下周優先發售　初選41歲王振鵬獲重召（更新）

香港代表隊在亞洲盃外圍賽的關鍵一仗，下月18日在啟德主場館迎戰新加坡。香港足總在周四（30日）宣布，門票會在下周二（11月4日）優先預購，並在下周五（11月7日）正式公開發售。而今日（31日）亦已經在網上平台開售11月13日在香港大球場對柬埔寨的友賽。另外，足總亦在今日公布了最新的香港隊初選34人名單。

香港隊在上一仗在少打一人下，被孟加拉迫和1:1，失去拉開分組差距的機會，而同組的新加坡就在作客擊敗印度，與香港在分組同得8分，由於分組排名同分會以對賽成績為先，故此香港隊只要在今場擊敗新加坡，就很大機會取得2027年亞洲盃決賽周的資格。而足總早前亦落實，會在這場關鍵大戰前與柬埔寨進行一次的「拍跳」備戰，比賽安排在11月13日在香港大球場舉行，友賽的門票今日起就在網上平台發售。