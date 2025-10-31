亞洲盃外圍賽｜香港啟德戰新加坡下周優先發售　初選41歲王振鵬獲重召（更新）

香港代表隊在亞洲盃外圍賽的關鍵一仗，下月18日在啟德主場館迎戰新加坡。香港足總在周四（30日）宣布，門票會在下周二（11月4日）優先預購，並在下周五（11月7日）正式公開發售。而今日（31日）亦已經在網上平台開售11月13日在香港大球場對柬埔寨的友賽。另外，足總亦在今日公布了最新的香港隊初選34人名單。
香港隊在上一仗在少打一人下，被孟加拉迫和1:1，失去拉開分組差距的機會，而同組的新加坡就在作客擊敗印度，與香港在分組同得8分，由於分組排名同分會以對賽成績為先，故此香港隊只要在今場擊敗新加坡，就很大機會取得2027年亞洲盃決賽周的資格。而足總早前亦落實，會在這場關鍵大戰前與柬埔寨進行一次的「拍跳」備戰，比賽安排在11月13日在香港大球場舉行，友賽的門票今日起就在網上平台發售。
至於對新加坡的比賽，就會在下星期二先優先向首500位購買柬埔寨友賽門票的球迷發售，並可優先購得2張對新加坡的下層看台門票。而公開發售會在下周五展開。另外，足總下午公布最新的34人名單，當中包括近期在內地聯賽表現不俗的馬希偉入選，而傑志的老牌門將王振鵬，在葉鴻輝需要長期養傷下亦獲重召，其餘還包括在愛沙尼亞效力的米高。
香港對柬埔寨門票連結
香港隊34人初選名單：
守門員：王振鵬（傑志）、伍瑋謙（冠忠南區）、陳嘉豪（理文）、謝家榮（大埔）、艾力司
後衛：鐘樂安（東區）、周緣德（河南酒祖杜康）、比提（傑志）、杜度（理文）、茹子楠（梅州客家）、亞歷斯祖（上海海港）、陳晉一（上海申花）、賓紀文（深圳青年人）、李家豪、尼高拉斯（大埔）、孫銘謙（天津津門虎）、勞烈斯（延邊龍鼎）
中場：陳俊樂（傑志）、艾華（冠忠南區）、艾華頓（理文）、馬希偉（陝西聯合）、李小恆（山東泰山）、余在言（石家庄功夫）、費蘭度、顏卓彬（大埔）
前鋒：洛迪古斯（東方）、米高（JK Tallinna Kalev）、祖連奴（傑志）、趙聡悟、史提芬彭利拿（冠忠南區）、劉家喬、黃威（理文）、安永佳（深圳新鵬城）、陳肇鈞（大埔）