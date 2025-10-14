亞洲盃外圍賽｜香港隊今晚8時啟德擺陣再戰孟加拉　球場歌單公布

亞洲盃外圍賽分組賽，香港隊今（14日）晚在啟德主場館再度出師，迎戰剛剛作客擊敗過的孟加拉。港隊今場雖然有門將的葉鴻輝倦勤，但在主場爆滿的氣勢下，爭取再次擊敗對手，保持分組的領先優勢。
上場作客孟加拉，憑李小恆半場入替的帽子戲法，絕殺孟加拉全取3分。今次再次返回主場，不單門票一早已經售罄，而且港隊贊助商在上周末（11日）加推港隊球衣發售，也在短短數小時沽清，證明球迷對港隊的支持。門將的葉鴻輝在上仗作客拉傷右膝，導致十字韌帶的撕裂，短期內難復出把關，這也成為年輕門將謝家榮的機會。家榮在去年杭州亞運表現出色，有力成為葉鴻輝後港隊的門神，今仗也是他證明實力的機會。而港隊也在周末補選了冠忠南區的伍瑋謙，作為球隊的後備門將。而球迷準備會在比賽第1分鐘為葉鴻輝鼓掌。
亞洲盃外圍賽｜香港隊十人應戰遭孟加拉迫和 安永佳任隊長射入12碼（有片）
香港足總公布球場歌單，除了周國賢的黃金入球外，亦有MIRROR的DUM!、鄭伊健的自動勝利Let's Fight、MC張天賦的168.5等歌曲。
足總今場準備新橫幅
對手的孟加拉日前已抵達香港，不過由於周末的時間本地仍有聯賽盃的賽事，特別是周末及周三旺角大球場仍有比賽，故只能安排大埔運動場及青衣運動場予客隊訓練。客隊的球星，英冠李斯特城球員咸沙袓靴里（Hamza Choudhury）亦有隨隊，並在港逛街時被發現及合照。
另外，足總安排在港鐵宋皇臺站設置香港隊的官方快閃店，將提供港隊的毛巾、鎖匙扣等周邊產品出售。而足總主席霍啟山亦透露，在今場的比賽，香港隊亦會展示新的橫幅。