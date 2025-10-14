亞洲盃外圍賽｜香港隊今晚8時啟德擺陣再戰孟加拉　球場歌單公布

亞洲盃外圍賽分組賽，香港隊今（14日）晚在啟德主場館再度出師，迎戰剛剛作客擊敗過的孟加拉。港隊今場雖然有門將的葉鴻輝倦勤，但在主場爆滿的氣勢下，爭取再次擊敗對手，保持分組的領先優勢。

上場作客孟加拉，憑李小恆半場入替的帽子戲法，絕殺孟加拉全取3分。今次再次返回主場，不單門票一早已經售罄，而且港隊贊助商在上周末（11日）加推港隊球衣發售，也在短短數小時沽清，證明球迷對港隊的支持。門將的葉鴻輝在上仗作客拉傷右膝，導致十字韌帶的撕裂，短期內難復出把關，這也成為年輕門將謝家榮的機會。家榮在去年杭州亞運表現出色，有力成為葉鴻輝後港隊的門神，今仗也是他證明實力的機會。而港隊也在周末補選了冠忠南區的伍瑋謙，作為球隊的後備門將。而球迷準備會在比賽第1分鐘為葉鴻輝鼓掌。