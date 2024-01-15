亞洲盃｜內地球迷讚港隊表現頑強進步大 「難怪國足踢不過」

國足首戰被批夢遊 內媒斥球員害怕丟球 國足於分組首戰只能0:0悶和首度出戰決賽周的塔吉克，下仗鬥黎巴嫩成為爭晉級關鍵，內地輿論批評國足球員表現繼續低迷，中場欠創造力，當打前鋒武磊更是隱形。有內媒報道，比賽的前60多分鐘國足「形同夢遊」，令貴賓席上的中國足協主席宋凱很不快，批評國足主帥揚科維奇有太多讓人看不懂的地方，「隊員之間的站位不熟悉，互相之間的聯絡不緊密，有人來搶球就馬上把球傳出去，害怕在自己腳下丟球，感覺沒有擔當。」

讚揚港足高位壓逼 「為何國足學不會」 內地輿論亦關注56年再次晉級決賽周的港足，雖然首戰1:3告負，但普遍均讚揚球員表現、士氣及戰術比國足更「出彩」頑強，「踢得比國足牛，國足輸香港不是沒有道理的」、「最後時刻圍攻阿聯酋，香港踢得好多了，國足解散算了」、「阿聯酋已算亞洲二流，香港射門數差不多，進步明顯」、「香港給了對手很大壓力，踢得勇敢激情有速度，高位壓逼，為何國足學不會?」 、「為何港足敢打敢拼，國足畏手畏腳? 球員請看看香港今仗重播吧」。