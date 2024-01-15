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體育
2024-01-15 16:01:04

亞洲盃｜內地球迷讚港隊表現頑強進步大 「難怪國足踢不過」

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內地輿論關注56年再次晉級決賽周的港足(右)，雖然首戰1:3告負，但普遍均讚揚球員表現、士氣及戰術比國足(左)更「出彩」頑強。(路透社)

內地輿論關注56年再次晉級決賽周的港足(右)，雖然首戰1:3告負，但普遍均讚揚球員表現、士氣及戰術比國足(左)更「出彩」頑強。(路透社)

香港代表隊在亞洲盃C組首戰1:3不敵阿聯酋，中場陳肇鈞攻入港足56年來在決賽周首球，全場表現不落下風，雖然港足僅有29%控球率，但射門數有16次(阿聯酋21次)，一改港足以往對西亞球隊必死守被圍攻的局面。內地球迷及媒體普遍讚賞港足首戰表現比國足更頑強，值得借鑒，「難怪國足於早前的熱身賽踢不過港隊(1:2落敗)」。

國足於分組首戰只能0:0悶和首度出戰決賽周的塔吉克。(路透社) 國足於分組首戰只能0:0悶和首度出戰決賽周的塔吉克。(路透社) 香港代表隊在亞洲盃C組首戰1:3不敵阿聯酋(路透社) 陳肇鈞為港隊追平，並成為亞洲盃決賽周第1000球。(亞洲足協圖片) 米高的入球被VAR推翻，令港隊非常失望。(路透社) 香港隊首戰1:3不敵阿聯酋。(亞洲足協圖片) 港隊前鋒安永佳。(亞洲足協圖片) 港隊守將周緣德。(路透社) 港隊前鋒艾華頓。(香港足總圖片) 港隊前鋒潘沛軒。(香港足總圖片) 港隊守將茹子楠。(香港足總圖片) 陳肇鈞下半場一度為港隊追平。(路透社) 潘沛軒在港隊前線製造威脅。(路透社) 胡晉銘為港隊中場力拚。(路透社) 李毅凱鎮守港隊防線。(路透社) 約百多名香港球迷到卡塔爾支持港隊。(路透社) 約百多名香港球迷到卡塔爾支持港隊。(路透社) 港隊中場胡晉銘。(路透社) 港隊守將的茹子楠緊迫對手。(路透社) 港隊主帥安達臣。(路透社) 港隊主帥安達臣出席賽後記者會。(亞洲足協圖片)

國足首戰被批夢遊 內媒斥球員害怕丟球

國足於分組首戰只能0:0悶和首度出戰決賽周的塔吉克，下仗鬥黎巴嫩成為爭晉級關鍵，內地輿論批評國足球員表現繼續低迷，中場欠創造力，當打前鋒武磊更是隱形。有內媒報道，比賽的前60多分鐘國足「形同夢遊」，令貴賓席上的中國足協主席宋凱很不快，批評國足主帥揚科維奇有太多讓人看不懂的地方，「隊員之間的站位不熟悉，互相之間的聯絡不緊密，有人來搶球就馬上把球傳出去，害怕在自己腳下丟球，感覺沒有擔當。」

讚揚港足高位壓逼 「為何國足學不會」

內地輿論亦關注56年再次晉級決賽周的港足，雖然首戰1:3告負，但普遍均讚揚球員表現、士氣及戰術比國足更「出彩」頑強，「踢得比國足牛，國足輸香港不是沒有道理的」、「最後時刻圍攻阿聯酋，香港踢得好多了，國足解散算了」、「阿聯酋已算亞洲二流，香港射門數差不多，進步明顯」、「香港給了對手很大壓力，踢得勇敢激情有速度，高位壓逼，為何國足學不會?」 、「為何港足敢打敢拼，國足畏手畏腳? 球員請看看香港今仗重播吧」。

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香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖） 香港足球隊亞洲盃賽程（am730製圖）
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