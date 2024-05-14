今日有咩波｜紐卡素訪殘魔坐和望贏

英超馬不停蹄，周三晚繼續有2場補賽，曼聯迎戰紐卡素。兩隊都飽受傷兵潮困擾，但「黑白兵團」紐卡素早已習以為常，維持不俗戰力；反觀，大鬧中堅荒的曼聯，聯賽連敗0入球，就算在今場歐戰入場券爭奪戰續得主場之利，亦不值看好，寧捧客隊！(球賽編號FB6376，5月16日03:00開賽)
曼聯要取得來屆歐戰入場券，除非能在稍後英足盃決賽殺敗曼城，否則今場非勝不可；奈何紅魔除防線大鬧兵荒外，就連隊長般奴費南迪斯、拉舒福特等進攻好手亦養傷，中前場無法輕易組織具威脅攻勢。
只見上仗迎阿仙奴，串演中堅的卡斯米路包越位致敗，繼續不穩；全場猶如隱形的射手海倫，同樣孤立無援。紅魔連鬥水晶宮與阿仙奴都未能取得入球，明晚深夜要主攻對手搶3分，難度甚高。
紐卡素季尾回勇
對手紐卡素季內亦中傷兵咒，但球隊早已適應，前線的阿歷山大伊沙克及安東尼哥頓腳風不俗；計近8輪聯賽取得5勝2和1負佳績，只曾不敵季尾大勇的水晶宮，為求來屆續戰歐洲戰場，今場有力坐和望贏！
另外勢如破竹的車路士，同晚出訪白禮頓，爭取英超4連捷。車路士接連擊敗熱刺、韋斯咸與諾定咸森林，共轟10球，火力全開；遇上季尾大踢風流波的中游分子白禮頓，藍戰士有望憑銳勢再贏！(球賽編號FB6375，5月16日02:45開賽) 相關連結：香港賽馬會網頁