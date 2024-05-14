今日有咩波｜紐卡素訪殘魔坐和望贏

英超馬不停蹄，周三晚繼續有2場補賽，曼聯迎戰紐卡素。兩隊都飽受傷兵潮困擾，但「黑白兵團」紐卡素早已習以為常，維持不俗戰力；反觀，大鬧中堅荒的曼聯，聯賽連敗0入球，就算在今場歐戰入場券爭奪戰續得主場之利，亦不值看好，寧捧客隊！(球賽編號FB6376，5月16日03:00開賽)

曼聯要取得來屆歐戰入場券，除非能在稍後英足盃決賽殺敗曼城，否則今場非勝不可；奈何紅魔除防線大鬧兵荒外，就連隊長般奴費南迪斯、拉舒福特等進攻好手亦養傷，中前場無法輕易組織具威脅攻勢。