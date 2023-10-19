以巴衝突｜利物浦沙拿呼籲國際領袖阻止進一步屠殺（有片）

在加沙地區的醫院，疑被巴勒斯坦武裝份子的火箭操作失靈炮擊之後，沙拿在社交媒體發布影片，呼籲國際領袖阻止繼續生靈塗炭。他指必須要立即向加沙地區提供人道援助。他形容加沙醫院的遇襲是「恐怖」的，又指：「加沙的人們急需食物、水以及醫療物資。所有的生命都神聖的，並必須予以保護。屠殺需要停止了，家庭都被撕裂了。我在這裡呼籲，國際領袖應該團體一起，阻止繼續生靈塗炭。」

利物浦的埃及國腳穆罕默德沙拿（Mohamed Salah），亦就以巴衝突發聲。他在個人社交媒體發放影片，呼籲「國際領袖應該團結阻止繼續屠殺無辜的靈魂」。雖然有網民不滿沙拿沒有站在巴勒斯坦的一方，不過早前已有至少兩名球員分別因為在社交媒體支持巴勒斯坦而受罰。

不過在社交媒體上，對沙拿的影片並不盡支持，有網民用阿拉伯語指沙拿仍選擇中立，也有人留言要求沙拿表態聲援巴勒斯坦。然而其實在衝突爆發初期，已有球員表態支持巴勒斯坦，效力法甲尼斯的艾泰（Youcef Atal）早前在社交媒體上發表反猶太言論，被球會宣布無限期停賽，而且更被當地的政客投訴，令當地的檢察部門將啟動調查艾泰是否「鼓吹恐怖主義」。

支持巴勒斯坦遭停賽

同樣被懲處，還有德甲緬恩斯的安華艾加斯（Anwar El Ghazi）。緬甸斯早前聲明：「緬恩斯數十年來尊重對中東衝突的不同觀點。」但指艾加斯早前在社交媒體的帖文是不能接受，又指與球會的價值觀不同。不過有關的帖文已移除。另一支德甲球會的拜仁慕尼黑亦表示，會就摩洛哥國腳馬薩奧利（Noussair Mazraoui）在社交媒體的帖文作出查問，原因是他曾在社交媒體上表示希望巴勒斯坦取得勝利。

另外，阿爾及利亞足協在周三（18日）宣布，暫停所有的足球比賽，與巴勒斯坦人站在同一陣線。而早前阿爾及利亞已表示會安排巴勒斯坦國家隊在當地進行世界盃外圍賽。