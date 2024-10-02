全紅嬋未有車牌已有三架車　新車16萬人民幣卻只能坐後座無癮

未有車牌已有三架車｜全紅嬋再收電動車 差一年至夠秤揸車 坐後座好無癮

當然主角又落在全紅嬋身上，只見她坐上汽車後座，自拍一番，甚至挨倒在座位上感受一番。不過，現年17歲的她，最快要等到18歲才能考車牌，想開新車最快要等到出年，難怪她心情一般，未有展現平時活力滿滿的一面。（亦有消息指她是腰痛復發，身體不適下硬撐參加活動）

中國新跳水皇后全紅嬋，繼續巡迴領獎之旅！日前這名巴黎奧運金牌得主與陳藝文、謝思揚、陳清晨等6名選手，來到廣州一家汽車公司，各人獲贈價值16萬人民幣（約17,7萬港元）的電動車！該款汽車8月才上市，認真豪氣！

全紅嬋全家共享榮光

這是全紅嬋收到的第三輛汽車，之前是東京奧運後獲贈的紅旗H9，價值50萬人民幣。今年巴黎奧運後再獲贈第二輛紅旗牌轎車，是輛紅色的純電車。

一人做英雄，全家共享榮光。全妹的廚師哥哥，如今已經是帶貨主播；弟弟妹妹則紛紛投身跳水運動，希望能繼承姐姐的成就。父親則開起女兒的紅旗汽車，並選擇了386這個好意頭的車牌。