全運會｜公路單車賽跨越粵港澳史上首次　三地通關點算好？

第15屆全運會即將舉行，說到今屆的焦點賽事，一定要數在11月8日舉行的公路自行車（單車）男子個人賽，因為它是今屆運會唯一跨越粵港澳三地的比賽項目，將有25支隊伍、共104名選手參戰。他們當日會由珠海出發，經港珠澳大橋進入澳門及香港賽區，最後返回珠海的終點衝刺，全長231.8公里。市民可以在香港迪士尼樂園外的公眾觀賞區欣賞賽事，為健兒打氣。

文章出處：「當代中國」網站

全運會史上首個跨境單車項目 港隊派9人出戰

由廣東省、香港及澳門共同承辦的第15屆全運會將會在11月9日正式開幕。不過在開幕禮前一日，今屆運會的標誌性項目──公路單車男子個人賽已率先舉行。

今屆公路單車男子個人賽是全運會史上首個跨境單車項目，創出「一賽跨三境」的先河。賽道以港珠澳大橋串聯粵港澳三地，屆時預計有25支隊伍、共104名選手參賽，包括9名港隊運動員。