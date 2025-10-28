熱門搜尋:
許紹雄 萬聖節2025 新店關注組 大閘蟹 全運會 網上熱話 健身 行山路線 二手樓 定期存款 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
體育
2025-10-28 10:20:00

全運會｜香港田徑隊派逾50人出戰　呂麗瑤冀突破上屆成績

分享：
全運會｜香港田徑隊派逾50人出戰　呂麗瑤冀突破上屆成績。（港台圖片）

全運會｜香港田徑隊派逾50人出戰　呂麗瑤冀突破上屆成績。（港台圖片）

全運會田徑項目，香港隊將派出超過50人出戰31個小項，參賽人數是上賽事約3倍。

雅加達亞運銅牌得主呂麗瑤即將第四度出戰全運，代表香港角逐女子100米欄項目。呂麗瑤上屆預賽止步，她說全運會雲集全國好手，國家隊代表林雨薇及吳艷妮今年亦會同場較量，認為競爭程度不低於亞錦賽和亞運會，她希望可以超越上屆成績。

田項方面，港隊在女子跳遠項目，將派出杭州亞運銅牌得主俞雅欣出戰。

姚潔貞出戰10公里賽 盼35分鐘內完走

長跑賽事方面，本港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞將出戰10公里組。37歲的姚潔貞說，今屆將是最後一次參加全運會，由於膝蓋半月板及腳部傷患限制訓練量，適宜轉攻較短途賽事。她於8月初參加全國田徑錦標賽的10公里賽事作為預演，以36分43秒完成，全運目標跑入35分內。

adblk5
姚潔貞表示，今次將是她最後一次出戰全運會，希望在10公里賽事跑入35分鐘。（港台圖片）

姚潔貞表示，今次將是她最後一次出戰全運會，希望在10公里賽事跑入35分鐘內。（港台圖片）

羅映潮日本集訓後狀態提升

今年2月在香港馬拉松突破個人最佳成績的羅映潮，將首次亮相全運。她早前到日本受訓六星期，形容回港後狀態有提升，有信心在全運會再刷新紀錄。對於賽事首次採用跨境賽道，將途經深圳灣公路大橋及港深西部公路高架橋，羅映潮認為橋上的逆風路段最具挑戰性，備戰時更聚焦訓練意志力、配速及控制節奏。

男子選手方面，港隊奧運跳遠代表陳銘泰會代表港隊披甲，中距離跑手金智武就會首次在全運會賽場上陣，將角逐男子800米和1500米項目。

原文刊登於 香港電台

追蹤am730 Google News