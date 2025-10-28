全運會｜香港田徑隊派逾50人出戰　呂麗瑤冀突破上屆成績

全運會田徑項目，香港隊將派出超過50人出戰31個小項，參賽人數是上賽事約3倍。

雅加達亞運銅牌得主呂麗瑤即將第四度出戰全運，代表香港角逐女子100米欄項目。呂麗瑤上屆預賽止步，她說全運會雲集全國好手，國家隊代表林雨薇及吳艷妮今年亦會同場較量，認為競爭程度不低於亞錦賽和亞運會，她希望可以超越上屆成績。

田項方面，港隊在女子跳遠項目，將派出杭州亞運銅牌得主俞雅欣出戰。

姚潔貞出戰10公里賽 盼35分鐘內完走

長跑賽事方面，本港女子馬拉松紀錄保持者姚潔貞將出戰10公里組。37歲的姚潔貞說，今屆將是最後一次參加全運會，由於膝蓋半月板及腳部傷患限制訓練量，適宜轉攻較短途賽事。她於8月初參加全國田徑錦標賽的10公里賽事作為預演，以36分43秒完成，全運目標跑入35分內。