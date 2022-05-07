初級短程行山路線｜四水塘連走 九龍接收水塘探古蹟 石梨貝水塘明媚

初級短程 行山路線︰ 長源路>九龍副水塘水壩>九龍接收水塘緩跑徑>石梨貝水塘緩跑徑>九龍水塘主壩 初級行山路線沿途景點1︰九龍副水塘二級歷史建築 石梨貝水塘站下車，往大埔方向公廁左面長源路落斜，為今次四個水塘連走的起點。輕微落斜數分鐘到達九龍副水塘水壩，九龍副水塘的水壩及水掣房同屬香港二級歷史建築，於1931年建成，為4個水塘之中最年輕初級行山路線沿途景點1︰九龍接一個。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

初級行山路線沿途景點2︰九龍接收水塘兩項一級歷史建築 水壩過後，右轉進入九龍接收水塘緩跑徑，筆者由終點牌順時針而行，難度與景色和逆時針對比分別不大。緩跑徑設距離標示，整體起伏不大，水面平靜令人放鬆，走在泥徑上較柏油路舒適。九龍接收水塘於1926年建成，容量為4個水塘最少，不足九龍水塘十份一。九龍接收水塘水壩及水掣房列為一級歷史建築。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

初級行山路線沿途景點3︰石梨貝水塘打卡位多 九龍接收水塘緩跑徑1.7公里，走至緩跑徑五份四時可沿樓級往石梨貝水塘緩跑徑。1925年建成的石梨貝水塘相對人氣旺盛，石梨貝水塘兩個水壩及水掣房也一樣被評為香港二級歷史建築。在欄杆打卡後，筆者逆時針而行，中途涼亭旁有一支三角測量站。回望主壩景色較多元化，要預留拍照時間。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

初級行山路線沿途景點4︰九龍水塘弧形主壩 沿樓梯往東行，在標距柱M117附近接上麥理浩徑，落斜不足數分鐘到九龍水塘。九龍水塘為4個水塘最年長及容量最大，於1910年建成，弧形主壩為地標位，與主壩水掣房、溢洪壩、溢洪壩記錄儀器房及記錄儀器房都是香港法定古蹟。由於今程是初段短線行山路線，落斜接上九龍水塘經過溢洪壩回到大埔公路乘車回市區。若想延伸行程成5塘連走，可順行麥理浩徑6段至城門水塘、衛奕信徑6段或金山家樂徑等難度較低行山路線。謹記自己垃圾自己帶走，愛護郊野。 ▼按圖看清沿途風景、路線重點▼

水塘行山路線101︰勿餵飼野生動物 金山一帶以猴子聞名又名馬騮山，源自興建水塘。1910年代引入馬騮吃掉有毒的馬錢，一路繁殖到至今。餵飼野生動物破壞生態平衡，間接引致猴子搶奪或襲擊人類。香港法例第170章《野生動物保護條例》，列明禁止餵野生動物，最高可罰款1萬港元。遇到猴子應變︰切勿餵飼、盡量不帶膠袋或發出膠袋聲，食物放入背囊內、不在猴子前進食、不盯視猴子、不向猴子拋擲東西、不要發巨聲、不要走近和接觸猴子。當日見證一名中年女人拿出食物，想讓孩子體驗餵飼，一群猴子包圍更有一隻襲擊他們，令一家大細落荒而逃。

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