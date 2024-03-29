繼「神鵰俠」米高愛華士（Michael Edwards）宣佈回歸利物浦擔任足球營運主管後，利物浦體育總監亦塵埃落定，由愛華士的親信李察曉士（Richard Hughes）擔任。他兩人結緣於樸茨茅夫，雖然是球員紅褲子而非學院派出身的李察曉士，他有自己一套的觸覺判斷，與愛華士拍住上自有其配搭之處。這裡再分享他幾項趣事。

李察曉士退役後在般尼茅夫工作了10年，期間曾與幾名主帥合作過，自艾迪賀維離任後對上4年每年均經歷換帥。2020年球隊從英超降班後執教多年的荷維離隊，中間曾任命臨時暫代主帥(包括如活基治)，1年後曉士任命柏加作領隊。但柏加只執教了1年，2022年夏天有傳因為和曉士就轉會預算無法達成共識，在以0︰9大敗利物浦後離任。 曉士之後相中了樸茨茅夫舊隊友、在利物浦青訓工作的加利奧尼爾接掌般尼茅夫。雖然利奧尼爾上季穩住球隊帶領護級成功取得第15名，但曉士仍然手起刀落大義滅親決定換帥，換上了早已心儀的伊拉奧拿，這可見他處事不會完全訴諸人情。

論曉士處理轉會操作

曉士的崗位需要處理轉會操作，他曾提到新球員適應新環境，需要一年半載時間才好下定奪而非一個半個星期。(look at the product after a year and a half rather than a week and a half down the line)他一手從利物浦引到般尼茅夫的蘇蘭基就是一例。曾與他共事的老帥哈利列納形容曉士學識淵博尤如百科全書，對歐洲球員非常熟悉，甚至了解球員前一晚食了甚麼。

曉士被球圈中人稱為一個「活生生的聯絡電話簿」，他曾分享到自己的角色是關乎人的工作，需要多方面的知識和智慧，對於衡量球員他重視球場以外的性格和態度。這不完全是科學，也不可能完全掌握所有事情。當決定引入球員時只能盡量獲取多方面的資訊幫助判斷，隨著經驗的累積慢慢獲取更多成功的案例。