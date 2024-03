論曉士處理轉會操作

曉士的崗位需要處理轉會操作,他曾提到新球員適應新環境,需要一年半載時間才好下定奪而非一個半個星期。(look at the product after a year and a half rather than a week and a half down the line)他一手從利物浦引到般尼茅夫的蘇蘭基就是一例。曾與他共事的老帥哈利列納形容曉士學識淵博尤如百科全書,對歐洲球員非常熟悉,甚至了解球員前一晚食了甚麼。

曉士被球圈中人稱為一個「活生生的聯絡電話簿」,他曾分享到自己的角色是關乎人的工作,需要多方面的知識和智慧,對於衡量球員他重視球場以外的性格和態度。這不完全是科學,也不可能完全掌握所有事情。當決定引入球員時只能盡量獲取多方面的資訊幫助判斷,隨著經驗的累積慢慢獲取更多成功的案例。