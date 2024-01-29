利物浦壁畫地址 高普、沙拿、班尼斯、謝拉特牆成打卡熱點｜王肯尼專欄

近年利物浦市內壁畫林立，相信不少球迷都有睇過甚或有親身去打過卡。最新近完成的畫作就有班尼斯、摩比、尼爾和卡拉謹等名宿，這幾幅均是出自藝術企業MurWalls出品，還有其他藝術家畫家有份參與市內不同球員名宿的畫作，這些壁畫鄰近球會的位置構成了一個戶外的畫廊一樣，球迷可以花上數小時到各個壁畫處打卡。
利物浦壁畫 每幅成本£5000
足球的壁畫藝術在南美很普遍，但近年才開始在英格蘭盛行。以前流行為名宿樹立銅像，壁畫的地位和意義尤如現代的銅像一樣。MurWalls負責人Marc Silver在2019年創立這公司，第一幅球員壁畫作品是位於Sybil Road的軒達臣壁畫，MurWalls通常受球迷組織委託製作，每幅畫製作成本約需£5000。與銅像相比壁畫的製作成本較低且製作時間較短加上鮮明色彩，令這類藝術成為紀念球員名宿的途徑，球迷也更為受落。起初Marc為壁畫尋覓地點逐家逐戶詢問許可，如今調返轉不少球迷、機構會主動聯絡他商談合作。計劃和設計需時兩至三個月，起貨則只需兩至三日。
不單只球迷，球員、名宿看見自己的畫像落成也大為鼓舞。利物浦球會上陣記錄保持者達857場、年屆81歲的卡拉謹無想到多年後的今日仍然被人記住，在他身旁72歲的尼爾更感熱淚盈眶。再過兩條街有班尼斯的新畫，當年以90萬磅轉會費加盟的班尼斯說這些壁畫文化代表著一個社群，拉近了球迷與球員間的距離和關係。作為牙買加移民後代，他自己也無想過一留就效力了10年，之後更以利物浦這裡為家。
利物浦壁畫列表 (2023年4月更新)
- 謝拉特壁畫(L5 1AE Hawkesworth Street)
- SG8壁畫(L4 0SU Dinorwic Road)
- 阿倫堅尼地壁畫(L4 0UB Dinorwic Lodge)
- 聖莊、阿諾、科拿、加歷查、湯臣、麥達莫壁畫(L5 1AE Oakfield Road The Sandon)
- 杜格利殊、辛奇利壁畫(The Sandon)
- 基文斯壁畫 (L4 0UE Wylva Road)
- 杜格利殊壁畫 (L4 0UE Kop End Bar)
- 軒達臣、漢臣壁畫 (L4 2QP Old Barn Road)
- 利物浦球隊壁畫 (L4 2TN The ARC Hotel)
- Anne Williams壁畫 (L4 2TS Sunbury Road)
- 魯殊壁畫 (main stand對面Alroy Road)
- 軒達臣+聖莊、亨特+阿諾壁畫 (L4 0RR Sybil Road)
- 沙拿壁畫 (L4 0TD Anfield Road)
- 辛奇利壁畫(L4 0RQ The Park Pub 後面)
- 經典利物浦名帥壁畫(L4 0RQ The Park Pub)
- We Are Liverpool壁畫 (Main Stand LFCTV studio下)
- 2005歐聯冠軍 (Hotel Anfield 內)
- 摩比壁畫 (L4 0RR Sybil Road 阿諾壁畫旁)
- 尼爾+加拉謹壁畫 (Randolph Street)
- 班尼斯壁畫 (Balfour Street)
近市中心至少有以下地方可找到利物浦的壁畫：
- 沙拿壁畫2 (L1 1EJ Basnett Street)
- 高普牆 (51 Jordan Street)
- We Are Liverpool 2020 (高普牆旁)
對他們來說最大的收穫是收到球員
Marc 表示一直有人接觸他們希望有機會合作畫不同球員，未來他們MurWalls亦有打算畫杜格利殊和費明奴的壁畫，對他們來說最大的收穫是收到球員、球員家人、球迷的正面回饋和愛護。這股壁畫熱對於事隔多年的球會功勳名宿，或是近年效力球會的經典球員是莫大的肯定，他們的故事同樣會被銘記。