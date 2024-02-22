前巴西國腳丹尼爾艾維斯　被西班牙法院判強姦罪成囚4年半

西班牙法院在今日（22日）宣判，前巴西國腳丹尼爾艾維斯（Dani Alves）涉嫌在2022年底，在巴塞隆拿的一間夜總會內強姦女子罪名成立，被判囚4年半，另外法院還要求艾維斯要向受害者賠償15萬歐元（約127.3萬港元）。

40歲的艾維斯，被指在2022年12月31日，在巴塞隆拿的一間夜總會的VIP房廁所，強姦一名女子。法庭上指控，艾維斯利誘女子進入VIP的廁所，而艾維斯聲稱如果女子並非願意，是可以離開。不過法庭認為女子當時是無法拒絕。法庭聲明又指出，除了受害人的證供外，還有其他的證據足以證明艾維斯強姦。艾維斯的代表律師表示，已徵詢他是否選擇上訴。