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體育
2024-02-22 18:04:03

前巴西國腳丹尼爾艾維斯　被西班牙法院判強姦罪成囚4年半

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巴西前國腳丹尼爾艾維斯強姦罪成。(路透社)

巴西前國腳丹尼爾艾維斯強姦罪成。(路透社)

西班牙法院在今日（22日）宣判，前巴西國腳丹尼爾艾維斯（Dani Alves）涉嫌在2022年底，在巴塞隆拿的一間夜總會內強姦女子罪名成立，被判囚4年半，另外法院還要求艾維斯要向受害者賠償15萬歐元（約127.3萬港元）。

40歲的艾維斯，被指在2022年12月31日，在巴塞隆拿的一間夜總會的VIP房廁所，強姦一名女子。法庭上指控，艾維斯利誘女子進入VIP的廁所，而艾維斯聲稱如果女子並非願意，是可以離開。不過法庭認為女子當時是無法拒絕。法庭聲明又指出，除了受害人的證供外，還有其他的證據足以證明艾維斯強姦。艾維斯的代表律師表示，已徵詢他是否選擇上訴。

艾維斯的代表律師。(路透社) 大批傳媒在巴塞隆拿的法院外守候。(路透社)

多次修改證供

艾維斯自去年1月已被拘留，並不准保釋。在今個月的審訊中，他多次修改證供。最初他稱自己與受害者並不認識，但之後又指在廁所內遇上，不過他們之間沒有發生任何事。到後來又指雙方是「自願性交」，甚至聲稱「大家都很享受」。

丹尼爾艾維斯是近代的巴西名將，過去126次代表巴西國家隊，是繼卡富（Cafu）及尼馬（Neymar）外，史上代表巴西國家隊第3多的球員，並且效力西班牙勁旅巴塞隆拿多年。個人為巴西贏過2次美洲國家盃、2次洲際盃冠軍，還有以超齡球員身份帶領巴西贏得東京奧運金牌，在球會中也協助巴塞贏過3次歐聯及6次西甲冠軍，還有3次的世界冠軍球會盃，之後在意大利祖雲達斯及法甲巴黎聖日耳門都贏過1次意甲及2次法甲冠軍等。

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