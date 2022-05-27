南丫島菱角山行山路線｜東博寮海峽航拍級景色 奇石陣考創意

港鐵香港站E1出口，經國際金融中心一期和天橋很到中環4號碼頭。索罟灣船班次較榕樹灣少，建議約時間前查看船期表。落船後往右經索罟灣第一街，可作最後補給。經過逾百年的天后宮，靠左石級登菱角山，勿沿大路往榕樹灣。樓級狀況理想，經正德僊觀後很快到菱角山山坳，設涼亭。有時間的不妨多花幾分鐘到右邊高位涼亭，開揚景觀迎來涼風陣陣，「終於來到南丫島」之感油然而生。

折回第一個涼亭旁，沿左面石級登菱角山，已見奇石陣佈處整個山頭。菱角山上落都由石級連接，每上一段就有平位回氣，溫度不高時體力要求不高。上行不久可見烏龜石面向索罟灣，沿路可見棺材石及日軍地道。菱角山奇石林立，不同角度拍照神似度大不同，正好考驗創意。

比想像中快到達250米的菱角山三角測量站，東博寮海峽盡在眼見。近見南丫島戶外及環保活動中心營地、人工湖、索罟灣魚排等，遠見香港仔、玉桂山、南朗山、淺水灣，不少視野猶如航拍般美，難以忘懷。

南丫島行山沿途景點4︰幽靜的模達灣村落

經過菱角山雷達站後，設涼亭抖涼。很快進入落山路段，模達灣愈來愈近。小狗石（又名Snoopy 石、Poodle石）不難發現，但上落時要小心以免失足。落山樓級需要耐性，4月到訪所見，不少登菱角山的人都低估了暴曬指數，早前更有人在菱角山迷路遇險，幸翌日早上獲救。行至路口左轉往索罟灣可見香蕉樹和農地。至於村屋旁為1932年成立的模達學校，現已荒廢多時，內部結構看來不穩，不建議進入拍照。事實上模達灣歷史久遠，在公元前4500至前221年已有人類活動，早前發掘到方格紋硬陶罐、石錘、尖狀器等古物。

及後需要緩緩上斜，在路口左轉回索罟灣，有時間的可轉右往模達灣沙灘一帶探索。經過污水處理廠後便回到索罟灣碼頭。任何行山路線都要帶備防曬工具和糧水，自己垃圾自己帶走。

▼按圖看清沿途風景、路線重點▼