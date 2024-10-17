南韓國腳黃義助為拍女伴性愛影片道歉　控方提出判囚4年

南韓前國腳的黃義助，為偷拍與女性的性愛影片道歉，而南韓的檢察官就向法庭提出最高4年的監禁。這位南韓前鋒的影片，因為其嫂子在去年6月威脅在社交媒體的上分享作出勒索而曝光，其嫂已因此被判囚3年。

目前效力土耳其艾蘭亞的黃義助，在周三（16日）出席首爾的法庭聆訊，首次為有關案件答辯。黃因為其嫂子利用有關影片對他作出威脅及勒索，在去年6月於社交媒體曝光影片，之後作出舉報，並在上月被判處3年刑期。不過南韓的警方仍就着黃義助在2022年的6至9月期間至少4度偷拍與女性的性愛影片，他在庭上為行為向受害人表示「深切道歉」及對事件感到失望。