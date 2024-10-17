南韓國腳黃義助為拍女伴性愛影片道歉　控方提出判囚4年

南韓前國腳的黃義助，為偷拍與女性的性愛影片道歉，而南韓的檢察官就向法庭提出最高4年的監禁。這位南韓前鋒的影片，因為其嫂子在去年6月威脅在社交媒體的上分享作出勒索而曝光，其嫂已因此被判囚3年。
目前效力土耳其艾蘭亞的黃義助，在周三（16日）出席首爾的法庭聆訊，首次為有關案件答辯。黃因為其嫂子利用有關影片對他作出威脅及勒索，在去年6月於社交媒體曝光影片，之後作出舉報，並在上月被判處3年刑期。不過南韓的警方仍就着黃義助在2022年的6至9月期間至少4度偷拍與女性的性愛影片，他在庭上為行為向受害人表示「深切道歉」及對事件感到失望。
控方提出要接受性暴力行為治療
檢察官未有公開被拍攝人士的身份，而黃在法院表示不會再犯錯，並希望能繼續在球場做到更好。他表示：「我對因為我的行為而受影響的受害人致深切的道歉，同時也為因為我行為而感到失望的支持者致歉。」控方就提出向黃判處4年刑期，以及要求黃需要接受性暴力行為治療，並限制工作5年。
黃在2022年轉投過英超的諾定咸森林，之後一直被外借，並在今季落實由借變賣，加盟土耳其的艾蘭亞。黃62次代表南韓國家隊入19球，當中贏過2018年的亞運金牌，以及代表南韓出戰過2022年的世界盃。