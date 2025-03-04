哥迪奧拿投訴足總盃足球難以控制　 英格蘭足總稱表現良好

之前，阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）在本年度也曾批評聯賽盃所使用的 Puma 比賽用球。

Nike 自 2000-01 賽季起便成為英超比賽用球供應商，Puma將於 2025-26 賽季接手。此外，Nike 亦是英格蘭女子超級聯賽的官方比賽用球供應商。

Adidas 去年宣布繼續為歐聯提供比賽用球，合約延長到至少 2027 年，這項合作始於 2001 年。

唔同品牌足球有甚麼不同？

如果僅從外觀來看，它們的差異似乎不大。頂級比賽對足球的大小、重量、尺寸和氣壓有嚴格規定。

比賽用球的規格由國際足球協會理事會（IFAB）制定，該機構負責全球所有足球賽事的比賽規則。英超及所有由英格蘭足總主辦的賽事，均遵循 IFAB 的《比賽規則》。

比賽用足球必須符合以下標準

由合適材料製成

圓周介乎68厘米至70厘米

比賽開始時重量介乎410克至450克

氣壓需介乎0.6至1.1個標準大氣壓（約8.5psi 至15.6psi）

這些是國際標準 5 號足球的規格，也是全球職業比賽通用的標準。

根據 IFAB 的規定，所有正式比賽用球均須經過測試，並獲得「FIFA Quality Programme for Footballs」認證標誌，確保比賽用球達標。

英格蘭足總和英格蘭足球聯賽均表示，他們所使用的比賽用球符合標準。

英格蘭足總表示，他們對 Mitre Ultimax Pro（足總旗下賽事使用的官方比賽用球）「表現良好」充滿信心，而英格蘭足球聯賽則強調 Puma 比賽用球亦被意甲和西甲等主要歐洲聯賽使用，並在英冠及 EFL旗下三個級別的比賽中使用。