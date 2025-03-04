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體育
2025-03-04 11:44:00

哥迪奧拿投訴足總盃足球難以控制　 英格蘭足總稱表現良好

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哥迪奧拿投訴足總盃足球難以控制　 英格蘭足總稱表現良好。（資料圖片）

哥迪奧拿投訴足總盃足球難以控制　 英格蘭足總稱表現良好。（資料圖片）

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曼城足總盃晉級8強，但主帥哥迪奧拿（Pep Guardiola）成為最新一位批評英格蘭國內盃賽比賽用球的教練。 他認為足總盃所使用的 Mitre 比賽用球「不合適」，並表示「難以控制」。

之前，阿仙奴主帥阿迪達（Mikel Arteta）在本年度也曾批評聯賽盃所使用的 Puma 比賽用球。

為何不同賽事踢不同波？

各項賽事足球供應商

  • 英超（Premier League）：Nike

  • 英冠（Championship）：Puma

  • 歐聯（Champions League）：Adidas

  • 歐霸（Europa League）：Kipsta

  • 歐協聯（Europa Conference League）：Decathlon

  • 聯賽盃（EFL Cup）：Puma

  • 足總盃（FA Cup）：Mitre

英超賽程2025｜數據截至2月24日（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月24日，諾定咸森林對曼城（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月24日，白禮頓對富咸（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月24日，水晶宮對葉士域治（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月24日，利物浦對修咸頓（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月24日，賓福特對阿士東維拉（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月24日，狼隊對愛華頓（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月24日，車路士對李斯特城（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月24日，熱刺對般尼茅夫（am730製圖） 英超賽程2025｜數據截至2月24日，曼聯對阿仙奴（am730製圖）

Nike 自 2000-01 賽季起便成為英超比賽用球供應商，Puma將於 2025-26 賽季接手。此外，Nike 亦是英格蘭女子超級聯賽的官方比賽用球供應商。

Adidas 去年宣布繼續為歐聯提供比賽用球，合約延長到至少 2027 年，這項合作始於 2001 年。

唔同品牌足球有甚麼不同？

如果僅從外觀來看，它們的差異似乎不大。頂級比賽對足球的大小、重量、尺寸和氣壓有嚴格規定。

比賽用球的規格由國際足球協會理事會（IFAB）制定，該機構負責全球所有足球賽事的比賽規則。英超及所有由英格蘭足總主辦的賽事，均遵循 IFAB 的《比賽規則》。

比賽用足球必須符合以下標準

  • 由合適材料製成

  • 圓周介乎68厘米至70厘米

  • 比賽開始時重量介乎410克至450克

  • 氣壓需介乎0.6至1.1個標準大氣壓（約8.5psi 至15.6psi）

這些是國際標準 5 號足球的規格，也是全球職業比賽通用的標準。

根據 IFAB 的規定，所有正式比賽用球均須經過測試，並獲得「FIFA Quality Programme for Footballs」認證標誌，確保比賽用球達標。

英格蘭足總和英格蘭足球聯賽均表示，他們所使用的比賽用球符合標準。

英格蘭足總表示，他們對 Mitre Ultimax Pro（足總旗下賽事使用的官方比賽用球）「表現良好」充滿信心，而英格蘭足球聯賽則強調 Puma 比賽用球亦被意甲和西甲等主要歐洲聯賽使用，並在英冠及 EFL旗下三個級別的比賽中使用。

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足球用甚麼物料製成？

儘管比賽用球的尺寸基本相同，但不同品牌會使用不同的材料和技術，這會影響球的飛行軌跡和運動方式。

舉例來說，Nike Flight（2024-25 英超賽季使用的官方比賽用球）主要由聚氨酯（polyurethane）、橡膠（rubber）、聚酯纖維（polyester）和棉（cotton） 製成，並在外層設有特殊的氣流溝槽設計，使球在飛行時更加穩定。

而 Puma Orbita 1（聯賽盃官方比賽用球）則採用較少的縫線和較大的球面塊設計，以提升球員對球的操控感。

此外，Adidas於2024-25賽季前宣布，歐聯比賽用球中使用更多生物材料，例如甘蔗（sugar cane）和木纖維（wood fibres），這比以往的歐聯比賽足球更加環保。

原文刊登於 Yahoo 體育

英格蘭足總盃、聯賽盃、英超選用不同供應商的足球。

英格蘭足總盃、聯賽盃、英超選用不同供應商的足球。

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