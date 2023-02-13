四徑專訪︱加拿大生還者Trevor Meding︰香港獨一無二 日夜兩大醉人靚景

Trevor Meding完成HK4TUC獲噴香檳慶祝（Will Hayward攝）

HK4TUC2023在農曆新年間舉行，加拿大的Trevor Meding以67小時25分45秒獲「生還者」的稱號。在298公里的四徑生還的跑手不多，完成後寫下詳盡「賽後報告」更絕無僅有。 筆者與友善的Trevor Meding傾談了報告未提到的部份，首度來香港的Trevor認為，城市和郊野近在咫尺的畫面獨特，他更道出兩個一世難忘日間和晚間的絕景。 註：HK4TUC2023（Hong Kong Four Trails Ultra Challenge，香港四徑） 文︰山全部都係山 Trevor Meding 四徑賽後報告

Trevor Meding在起點與支援的Will Hayward合照（Sasha Hayward攝）

HK4TUC路線︰逆走麥理浩徑100公里 ➔ 逆走衛奕信徑78分里➔ 逆走港島徑50公里 ➔ 逆走鳳凰徑70公里 距離：約298公里，海拔爬升逾14500米 生還時間：67小時25分45秒

因家人跑步 超馬常客 生於加拿大西部草原三省之一Alberta的小鎮，Trevor於能源服務公司工作18年，任職IT項目經理。至35歲之齡開始以跑步作為恆常運動，除了令自己改變外更希望藉此成為女兒榜樣。36歲首次參加超級馬拉松（距離超過馬拉松的42.195公里）就愛上了玩命，7年間成為超級馬拉松常客，當中有不少超長距離160公里甚至更長的比賽。

Trevor Meding（後排右五）與HK4TUC跑手合照（圖片來源HK4TUC）

Trevor想說香港的是…… Trevor因參與HK4TUC四徑第一次踏足亞洲和香港，由一直知道香港是金融中心同時是亞洲的跑山勝地，到終於有機會一到香港，非常興奮。邊跑邊看高密度摩天大廈、綠色的郊野地區和山脈互相映照的景觀。令他確認香港是景致怡人和獨一無二的地方（scenic and unique）。 四徑都各有靚景，每到山頂最高點也有靚景絕無令Trevor失望。他認為晚上最好的景色是山脊線看到城市仍被燈光照亮，而日間最美的畫面是在麥理浩徑1段回望浪茄沙灘。

Trevor Meding與Mayank Vaid及Kenneth Chan Wai Tik在鳳凰徑合照

無盡階梯攞命 香港四徑（HK4TUC）是比黐線更黐線的活動，連續逆走麥理浩徑（100公里）、衛奕信徑（78分里）、港島徑（50公里）及鳳凰徑（70公里）約298公里，海拔爬升逾14,500米，加上不能使用行山杖、不能聽歌、途中自我補給（轉徑期間可獲支援）等辣招，Trevor同意是其中一項跑過最難的挑戰。雖然現於美國德薩斯工作的Trevor，曾跑過5次總距離超過300公里的比賽，但他坦言，香港四徑難在樓梯既斜度高又硬，而且大細不一（相信少不了針山、雞公山、八仙嶺、鳳凰山），令四徑難度較相同攀升/下降的越野跑高。

Trevor Meding在轉徑時往往迅速入睡（Will Hayward攝）

3日瞓5小時 失落尾班車 由於時間大限為72小時，令Trevor3日間累積僅睡5小時3分鐘，由屯門起步後48小時要集中精神，提醒自己勿在樓梯叉錯腳。回想花了67小時25分生還，Trevor認為最困難的時刻，在於開始四徑28小時後，在衛奕信徑被睡意破壞節奏慢下來，令他未能趕及在港鐵晚上收車時，由藍田過海到太古，心情一度失望和低落。

Trevor Meding感謝梁康翹Kimmy引路到，才可以半夜享受分流陳記士多腸蛋麵

難忘Kimmy引路至分流士多 在第三晚鳳凰徑上，Trevor疲倦的身軀遇上鳳凰徑8至11段消磨意志的無盡引水道，不愛音樂的Trevor要唱歌令自己保持清醒，而全程對自己講得最多的是「just keep moving forward」，令他不要停步。Trevor抵達分流前遇上梁康翹Kimmy，全靠地膽才找到分流陳記士多。寒風陣陣仍無阻老闆半夜起身，煮了熱騰騰的腸蛋麵予Trevor，是整份賽後報告最溫馨的畫面。由於「陳記士多」沒有英文路牌，若非Kimmy引路定必錯過可能是全香港最隱世的食肆。Trevor認為這碗麵給予他極重要的能量和一團火，由分流至梅窩都跑住去，他藉此再感謝梁康翹Kimmy。如果沒有分流陳記士多的救命麵會如何？Trevor相信自己仍可在72小時內生還，但料時間緊逼得多。

Trevor Meding以在HK4TUC生還後的香檳樽當紀念品

香檳樽代獎牌紀念 跨越半個地球回家，妻子Katie及5個女兒Addison（10歲）、Lily（8歲）、Paisley（6歲）、Hazel（4歲）、Zoey（9個月?!）都為Trevor於四徑生還而自豪。一家都在實時GPS位置為他打氣。若GPS停留了一段時間，大會網站把代表他的標示會轉為睡在床上，令4歲的Hazel覺得很過癮。而兩名年紀較大的女兒最想知道旅程經歷及四徑的細節。Trevor跑過97次超級馬拉松，女兒都期望摸到完賽獎牌。但四徑是自我挑戰而非比賽，令Trevor要花時間解釋。既然無獎牌，Trevor完成時獲四徑創辦者Andre Blumberg噴香檳，於是把香檳樽帶回家，當作另類紀錄品。

Trevor Meding的妻子和五名女兒是跑超級馬拉松的源動力

冀再戰四徑Breaking60 雖然曾經講過參加四徑是「一生人一次」（once in a lifetime），但由於今屆未能達到預定的60小時內完成的Finisher時間，Trevor希望有機會再戰四徑挑戰自我。最後，被問到一個字形容HK4TUC，Trevor的答案不難估計︰EPIC。

Trevor Meding部份超馬越野跑成績 2016年 Pack Mentality Ultra 100公里 11小時22分 第二名

2017年 Dinosaur Valley Endurance Run 110公里 16小時29分 第三名

2018年 Running the Rose 108公里 12小時45分 第二名

2019年 Jackalope Jam 24 Hour 165.8公里 24小時 第5名

2020年 The Franklins 200 321.9公里 63小時32分 第一名

2021年 Texas B.M.F. (Last Human Standing) 221.3公里 33小時 第一名

2022年 2022年High Lonesome 100 160.9公里 31小時54分 42名