四徑專訪︱加拿大生還者Trevor Meding︰香港獨一無二 日夜兩大醉人靚景

HK4TUC2023在農曆新年間舉行，加拿大的Trevor Meding以67小時25分45秒獲「生還者」的稱號。在298公里的四徑生還的跑手不多，完成後寫下詳盡「賽後報告」更絕無僅有。 筆者與友善的Trevor Meding傾談了報告未提到的部份，首度來香港的Trevor認為，城市和郊野近在咫尺的畫面獨特，他更道出兩個一世難忘日間和晚間的絕景。 註：HK4TUC2023（Hong Kong Four Trails Ultra Challenge，香港四徑）
HK4TUC路線︰逆走麥理浩徑100公里 ➔ 逆走衛奕信徑78分里➔ 逆走港島徑50公里 ➔ 逆走鳳凰徑70公里
距離：約298公里，海拔爬升逾14500米
生還時間：67小時25分45秒
因家人跑步 超馬常客
生於加拿大西部草原三省之一Alberta的小鎮，Trevor於能源服務公司工作18年，任職IT項目經理。至35歲之齡開始以跑步作為恆常運動，除了令自己改變外更希望藉此成為女兒榜樣。36歲首次參加超級馬拉松（距離超過馬拉松的42.195公里）就愛上了玩命，7年間成為超級馬拉松常客，當中有不少超長距離160公里甚至更長的比賽。
Trevor想說香港的是……
Trevor因參與HK4TUC四徑第一次踏足亞洲和香港，由一直知道香港是金融中心同時是亞洲的跑山勝地，到終於有機會一到香港，非常興奮。邊跑邊看高密度摩天大廈、綠色的郊野地區和山脈互相映照的景觀。令他確認香港是景致怡人和獨一無二的地方（scenic and unique）。 四徑都各有靚景，每到山頂最高點也有靚景絕無令Trevor失望。他認為晚上最好的景色是山脊線看到城市仍被燈光照亮，而日間最美的畫面是在麥理浩徑1段回望浪茄沙灘。
無盡階梯攞命
香港四徑（HK4TUC）是比黐線更黐線的活動，連續逆走麥理浩徑（100公里）、衛奕信徑（78分里）、港島徑（50公里）及鳳凰徑（70公里）約298公里，海拔爬升逾14,500米，加上不能使用行山杖、不能聽歌、途中自我補給（轉徑期間可獲支援）等辣招，Trevor同意是其中一項跑過最難的挑戰。雖然現於美國德薩斯工作的Trevor，曾跑過5次總距離超過300公里的比賽，但他坦言，香港四徑難在樓梯既斜度高又硬，而且大細不一（相信少不了針山、雞公山、八仙嶺、鳳凰山），令四徑難度較相同攀升/下降的越野跑高。
3日瞓5小時 失落尾班車
由於時間大限為72小時，令Trevor3日間累積僅睡5小時3分鐘，由屯門起步後48小時要集中精神，提醒自己勿在樓梯叉錯腳。回想花了67小時25分生還，Trevor認為最困難的時刻，在於開始四徑28小時後，在衛奕信徑被睡意破壞節奏慢下來，令他未能趕及在港鐵晚上收車時，由藍田過海到太古，心情一度失望和低落。
難忘Kimmy引路至分流士多
在第三晚鳳凰徑上，Trevor疲倦的身軀遇上鳳凰徑8至11段消磨意志的無盡引水道，不愛音樂的Trevor要唱歌令自己保持清醒，而全程對自己講得最多的是「just keep moving forward」，令他不要停步。Trevor抵達分流前遇上梁康翹Kimmy，全靠地膽才找到分流陳記士多。寒風陣陣仍無阻老闆半夜起身，煮了熱騰騰的腸蛋麵予Trevor，是整份賽後報告最溫馨的畫面。由於「陳記士多」沒有英文路牌，若非Kimmy引路定必錯過可能是全香港最隱世的食肆。Trevor認為這碗麵給予他極重要的能量和一團火，由分流至梅窩都跑住去，他藉此再感謝梁康翹Kimmy。如果沒有分流陳記士多的救命麵會如何？Trevor相信自己仍可在72小時內生還，但料時間緊逼得多。
香檳樽代獎牌紀念
跨越半個地球回家，妻子Katie及5個女兒Addison（10歲）、Lily（8歲）、Paisley（6歲）、Hazel（4歲）、Zoey（9個月?!）都為Trevor於四徑生還而自豪。一家都在實時GPS位置為他打氣。若GPS停留了一段時間，大會網站把代表他的標示會轉為睡在床上，令4歲的Hazel覺得很過癮。而兩名年紀較大的女兒最想知道旅程經歷及四徑的細節。Trevor跑過97次超級馬拉松，女兒都期望摸到完賽獎牌。但四徑是自我挑戰而非比賽，令Trevor要花時間解釋。既然無獎牌，Trevor完成時獲四徑創辦者Andre Blumberg噴香檳，於是把香檳樽帶回家，當作另類紀錄品。
冀再戰四徑Breaking60
雖然曾經講過參加四徑是「一生人一次」（once in a lifetime），但由於今屆未能達到預定的60小時內完成的Finisher時間，Trevor希望有機會再戰四徑挑戰自我。最後，被問到一個字形容HK4TUC，Trevor的答案不難估計︰EPIC。
Trevor Meding部份超馬越野跑成績
- 2016年Pack Mentality Ultra 100公里 11小時22分 第二名
- 2017年Dinosaur Valley Endurance Run 110公里 16小時29分 第三名
- 2018年Running the Rose 108公里 12小時45分 第二名
- 2019年Jackalope Jam 24 Hour 165.8公里 24小時 第5名
- 2020年The Franklins 200 321.9公里 63小時32分 第一名
- 2021年Texas B.M.F. (Last Human Standing) 221.3公里 33小時 第一名
- 2022年2022年High Lonesome 100 160.9公里 31小時54分 42名