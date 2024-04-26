熱門搜尋:
走塑 DSE 2024 高臨 神舟十八號 朗賢峯 母親節2024 機票優惠 垃圾徵費 Blue Coast LOONG 9 23條立法 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 行山路線 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥
Ad Block Ad Block
返回
體育
2024-04-26 13:03:20

國際反禁藥組織　對中國泳手藥檢事件啟動獨立調查

分享：
國際反禁藥組織對中國泳手被指東京奧運前未能通過藥檢一事，進行獨立調查。(路透社)

國際反禁藥組織對中國泳手被指東京奧運前未能通過藥檢一事，進行獨立調查。(路透社)

早前有報道指，23名中國泳手在東京奧運前未能通過藥檢測試，雖然中國解釋是因為樣本被污染，並已經獲得澄清，不過國際反禁藥組織（WADA）確定會啟動獨立調查查明事件。

對於中國反禁藥組織稱，泳手呈陽性的樣本是遭到污染一事，WADA表示他們無法作出反駁，故此會交由瑞士的檢察官領導的團隊作出調查，並預計在兩個月內有結果。WADA主席班卡（Witold Banka）表示：「WADA的誠信及聲譽遭到攻擊，因為WADA未有就中國反禁藥組織的事件向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，被指不公正地偏袒中國。我們會繼續反駁虛假的指控，並感謝可以將問題交由富經驗及受尊敬的獨立檢察官處理。」

巴黎奧運的游泳場館。(路透社) 巴黎奧運的游泳場館。(路透社)

WADA公信力遭質疑

美國反禁藥組織行政總裁曾批評，WADA與中國反禁藥組織只是將這些個案「掃落檯底」，WADA形容這是完全錯誤及誹謗的指控，並會交由律師處理。而英國游泳協會亦對有關陽性個案的指控表示憂慮，並指可能會對運動的誠信及聲譽受損。WADA指他們在2021年的6月，在東京奧運會前已接到中國的決定，並指沒有證據可以挑戰中國的調查，而外部法律意見亦不支持上訴。

WADA又表示，將會派出審計團隊審視中國的反禁藥計劃，同時邀請獨立審查員加入行程。不過美國方面在周四（25日）批評這只是繞圈子去保障現有體制。

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受