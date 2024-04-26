國際反禁藥組織　對中國泳手藥檢事件啟動獨立調查

早前有報道指，23名中國泳手在東京奧運前未能通過藥檢測試，雖然中國解釋是因為樣本被污染，並已經獲得澄清，不過國際反禁藥組織（WADA）確定會啟動獨立調查查明事件。

對於中國反禁藥組織稱，泳手呈陽性的樣本是遭到污染一事，WADA表示他們無法作出反駁，故此會交由瑞士的檢察官領導的團隊作出調查，並預計在兩個月內有結果。WADA主席班卡（Witold Banka）表示：「WADA的誠信及聲譽遭到攻擊，因為WADA未有就中國反禁藥組織的事件向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴，被指不公正地偏袒中國。我們會繼續反駁虛假的指控，並感謝可以將問題交由富經驗及受尊敬的獨立檢察官處理。」