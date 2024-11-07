國際奧委會稱爭議拳手希莉芙　將向新指控者採法律行動

在巴黎奧運遭來自俄羅斯操控的國際拳擊協會（IBA），指為染色體異常的阿爾及利亞拳擊手希莉芙（Imane Khelif），在近日又成焦點。原因是法國的雜誌《Le Correspondant》聲稱取得一份阿爾及利亞醫療報告，指希莉芙為「生理男性」，國際奧委會（IOC）表示，希莉芙將會對有關新的指控採取法律行動。

法國雜誌《Le Correspondant》在上周聲稱獲得一份阿爾及利亞醫療報告，是在2023年6月由內分泌專家Soumaya Fedala及Jacques Young撰寫，並直指報告稱希莉芙「有睪丸但沒有子宮」、以及有「微型陰莖」，是「生理男性」。IOC在被問到有關報道時，指有關文件來源不明，未能確定真確性。英國廣播公司就指，他們無法證實有關報告的真確性。同時IOC透露，希莉芙已準備對那些在奧運期間，針對她個人狀況的言論的個體採取法律行動。而IOC發言人表示：「IOC對希莉芙受到的對待感到悲哀。」