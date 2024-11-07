國際奧委會稱爭議拳手希莉芙　將向新指控者採法律行動

在巴黎奧運遭來自俄羅斯操控的國際拳擊協會（IBA），指為染色體異常的阿爾及利亞拳擊手希莉芙（Imane Khelif），在近日又成焦點。原因是法國的雜誌《Le Correspondant》聲稱取得一份阿爾及利亞醫療報告，指希莉芙為「生理男性」，國際奧委會（IOC）表示，希莉芙將會對有關新的指控採取法律行動。
法國雜誌《Le Correspondant》在上周聲稱獲得一份阿爾及利亞醫療報告，是在2023年6月由內分泌專家Soumaya Fedala及Jacques Young撰寫，並直指報告稱希莉芙「有睪丸但沒有子宮」、以及有「微型陰莖」，是「生理男性」。IOC在被問到有關報道時，指有關文件來源不明，未能確定真確性。英國廣播公司就指，他們無法證實有關報告的真確性。同時IOC透露，希莉芙已準備對那些在奧運期間，針對她個人狀況的言論的個體採取法律行動。而IOC發言人表示：「IOC對希莉芙受到的對待感到悲哀。」
報告醫生稱遭利用發放虛假訊息
阿爾及利亞奧委會同樣批評新的指控，他們指現時的是對希莉芙亳無根據的攻擊。他們聲明指：「這些攻擊，沿於未經證實的指控，旨在玷污在國際舞台為我們國家帶來榮譽的運動員。」德國的德國之聲向報告提到的法國比塞特爾醫院醫生Jacques Young查詢，他回應就指自己的名字被利用在發放虛假訊息以及反跨性別的議題上。而醫院就拒絕確定報告的真實性，稱「不會提供與醫療相關的機密訊息，特別是沒有指明有關人士是否有向醫生諮詢。」