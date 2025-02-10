土耳其球會不滿球證罰12碼　拉隊離場抗議

土耳其聯賽又出現鬧劇，在周日（9日）加拉塔沙雷對榜尾球隊阿達納鐵路的土超聯賽，阿達納鐵路上半場因為不滿球證吹罰一個12碼，在事後離場30分鐘抗議，比賽最終腰斬。

土耳其聯賽過去不止一次出現球隊拉隊離場，在今次的比賽中，阿達納鐵路在12分鐘被球證判罰12碼，雖然加拉塔沙雷由艾華路莫拉達（Alvaro Morata）射入，不過阿達納主帥召回所有的球員討論，之後全隊退場，令球證最終宣告腰斬比賽。