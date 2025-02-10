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體育
2025-02-10 13:40:16

土耳其球會不滿球證罰12碼　拉隊離場抗議

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土耳其球會阿達納鐵路一度拉隊離場。(影片截圖)

土耳其球會阿達納鐵路一度拉隊離場。(影片截圖)

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土耳其聯賽又出現鬧劇，在周日（9日）加拉塔沙雷對榜尾球隊阿達納鐵路的土超聯賽，阿達納鐵路上半場因為不滿球證吹罰一個12碼，在事後離場30分鐘抗議，比賽最終腰斬。

土耳其聯賽過去不止一次出現球隊拉隊離場，在今次的比賽中，阿達納鐵路在12分鐘被球證判罰12碼，雖然加拉塔沙雷由艾華路莫拉達（Alvaro Morata）射入，不過阿達納主帥召回所有的球員討論，之後全隊退場，令球證最終宣告腰斬比賽。

阿達納球員被指踢跌對手判12碼。(影片截圖) 阿達納球員被指踢跌對手判12碼。(影片截圖)

阿達納主席批評球證偏坦

阿達納的副主席在賽後表示，有關行動是針對球證而不是加拉塔沙雷。他同時補充指，這決定是由主朗的辛查克（Murat Sancak）決定，辛查克早在賽前已向電視台指，希望球證不要偏坦加拉塔沙雷。他賽後也承認是自己決定，他表示：「我們今日無論如何99%都會輸。」加拉塔沙雷主帥的奧簡（Okan Buruk）賽後批評：「我不認為這是一個無知的決定。這是對土耳其足球重大的傷害。很抱歉，總是有些事情去令土耳其足球蒙羞。」

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近年土耳其足球的球證問題成為當地聯賽的爭議，去季也發生過有球隊不滿拉隊離場以及襲擊球證事件。加拉塔沙雷的副主席奧斯杜克（Metin Ozturk）就表示：「這是不阿達納第一次遇不公平裁決？這是否加拉塔沙西遇不公平裁決？如果球隊在每一次不公平12碼後都退出，聯賽在第4個星期就會結束。」

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