土耳其球會主席打球證後終生被禁　球會被罰5場閉門

在周一（11日）土耳其聯賽引發的衝突，涉事的土耳其球會安卡拉高古主席高卡（Faruk Koca），已率先被土耳其足協判處終生禁止入場，而他同時亦可能面對刑事調查。
事件發生在周一的一場土耳其超級聯賽，安卡拉高古對里澤斯堡。高卡因為不滿球證的美拿（Halil Umut Meler）補時長，令球隊在補時7分鐘失守，被對手迫和1:1，高卡賽後立即衝入球場，用拳頭打中美拿的臉部，導致其臉部輕微的骨裂，美拿事後要送院治療。而土耳其足協因此一度宣布暫停國內所有級別的聯賽，土耳其政府亦對有關行為作出譴責，同時亦表示會對高卡作出拘捕及檢控。
打人主席請辭兼道歉
土耳其足協就為事件作出處分，其中高卡被永久禁止入場，而安卡拉高古被罰200萬里拉（約53.8萬港元），同時在未來的5場主場賽事都再閉門作賽。土耳其足協亦宣布比賽在下周二（19日）重新展開。高卡期後發聲明，辭去安卡拉高古的主席，同時為自己的行為道歉：「不論（球證）有多不公義及有多錯，仍不能把我的暴力行為合理化。我對土耳其的球證團體，公眾以及國家道歉。」
37歲的美拿是土耳其的頂級球證，同時也是歐洲足協精英球證，土耳其已表明美拿依然會代表土耳其在明年歐洲國家盃決賽周中執法。