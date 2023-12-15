土耳其球會主席打球證後終生被禁　球會被罰5場閉門

在周一（11日）土耳其聯賽引發的衝突，涉事的土耳其球會安卡拉高古主席高卡（Faruk Koca），已率先被土耳其足協判處終生禁止入場，而他同時亦可能面對刑事調查。

事件發生在周一的一場土耳其超級聯賽，安卡拉高古對里澤斯堡。高卡因為不滿球證的美拿（Halil Umut Meler）補時長，令球隊在補時7分鐘失守，被對手迫和1:1，高卡賽後立即衝入球場，用拳頭打中美拿的臉部，導致其臉部輕微的骨裂，美拿事後要送院治療。而土耳其足協因此一度宣布暫停國內所有級別的聯賽，土耳其政府亦對有關行為作出譴責，同時亦表示會對高卡作出拘捕及檢控。