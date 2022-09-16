城門水塘行山路線｜鷹巢山看九龍　九龍水塘探馬騮主場

香港夏天炎熱濕度高，冬天山上大風失溫快，四季皆宜的路線難不難找？先繞鷹巢山自然教育徑一圈，過九龍水塘及走私坳到城門水塘兼「探訪」馬騮主場，不失為一家周末行山路線之選。沿路有多個分叉路，路線可長可短為半日遊之選。文︰山全部都係山
石梨貝水塘下車，跟指示牌行數分鐘往鷹巢山自然教育徑入口。
沿路大量猴子，謹記面對馬騮幾大重點。
- 切勿餵飼猴子
- 切勿在猴子前手持背心膠袋
- 不可盯視猴子，四目交接是挑釁猴子行為
- 不要向猴群拋擲食物或物件
- 不要走近或觸摸猴子
鷹巢山為麻鷹 （黑耳鳶）的居所，因此名為鷹巢山（又名尖山），到訪當天的確見到不少鷹在天空中飛翔。鷹巢山自然教育徑起伏不大，海拔約200至280米範圍內。官方路線是順時針圍繞山腰行一圈，不會登頂。初段大部分在樹蔭下，慢慢走感受鳥聲。路上遇到不少跑山高手，必須留意路面情況適時讓路。第一個涼亭時旁邊設小路可登頂，有時間及體力的可以一試，然而山頂沒有開揚景色。
城門水塘行山路線沿途景點1︰鷹巢山看蘇屋昂船洲大橋
每隔數百米就有牌介紹沿路植物資訊，例如香港植物學家胡秀英教授命名的「秀英竹」等，因此是不錯的親子學習路線。前半段景觀一般，轉上樓梯後的涼亭，才開始望到市區的風光。最開揚當數設欄杆一帶，盡見蘇屋、帝景峰、石硤尾、昂船洲大橋等，可惜到訪當天下毛毛細雨。
接近完成一圈時留意路的右面，會發現石碑寫上「左往大埔，右往沙田」。行山達人letsgohiking對「問路石」熟識，山友可拜讀文章。約數分鐘後便完成一圈鷹巢山自然教育徑，小心過馬路後往九龍水塘進發。
城門水塘行山路線沿途景點2︰九龍水塘S形水壩
九龍水塘的猴子數目比鷹巢山多，為此行最大挑戰。路上可見山友不理指引餵食物予猴子，不禁嘆氣。金山道經過九龍水塘溢洪壩、溢洪壩記錄儀器房、S形水壩和主壩水掣房，為水塘五項香港法定古蹟之四。主壩呈S形在香港非常獨特。沿石屎路微斜難度不高，直至望到衛奕信徑碑後轉右上坡。
城門水塘行山路線沿途景點3︰城門水塘主壩歷史景色俱全
沿衛奕信徑一路下山，接近城門水塘主壩時，右方落梯級可從低處近見城門隧道高架橋。城門水塘主壩旁的石碑為法定古蹟，紀錄低1933年動工的歷史，城門水塘的水塘景較九龍水塘廣闊，人氣自然更旺盛。沿城門道經過燒烤區和副壩後，到菠蘿壩乘小巴離開到荃灣，完成行程。
總結鷹巢山有幾個靚位可打卡，就算夏天也問題不大。至於九龍水塘至城門水塘之間有多條路線任君選擇，同樣難度不高，適合周末一家郊遊。
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