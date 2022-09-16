城門水塘行山路線｜鷹巢山看九龍　九龍水塘探馬騮主場

香港夏天炎熱濕度高，冬天山上大風失溫快，四季皆宜的路線難不難找？先繞鷹巢山自然教育徑一圈，過九龍水塘及走私坳到城門水塘兼「探訪」馬騮主場，不失為一家周末行山路線之選。沿路有多個分叉路，路線可長可短為半日遊之選。文︰山全部都係山

石梨貝水塘下車，跟指示牌行數分鐘往鷹巢山自然教育徑入口。 沿路大量猴子，謹記面對馬騮幾大重點。 切勿餵飼猴子 切勿在猴子前手持背心膠袋 不可盯視猴子，四目交接是挑釁猴子行為 不要向猴群拋擲食物或物件 不要走近或觸摸猴子 鷹巢山為麻鷹 （黑耳鳶）的居所，因此名為鷹巢山（又名尖山），到訪當天的確見到不少鷹在天空中飛翔。鷹巢山自然教育徑起伏不大，海拔約200至280米範圍內。官方路線是順時針圍繞山腰行一圈，不會登頂。初段大部分在樹蔭下，慢慢走感受鳥聲。路上遇到不少跑山高手，必須留意路面情況適時讓路。第一個涼亭時旁邊設小路可登頂，有時間及體力的可以一試，然而山頂沒有開揚景色。