塔門行山路線｜小島風情半日遊 草原看海放風箏

塔門東岸遠眺蚺蛇尖和海岸線，草原及小島風情是離島行山一日遊之選。至於草地因過度使用及燒地而沙灘化，建議遊人郊遊而非露營，以免情況愈來愈差。文︰山全部都係山
塔門又名草洲，全盛時期居民約5000人。這小島不是官方露營地點，但由於幾片大草原海天一色，成為露營熱點。然而草地長期被營帳壓住、踐踏加上燒地，草地質素愈來愈差，多片風景好的草原都出現沙漠化。建議情況改善前遊人勿到塔門露營，令下一代都有機會享受塔門之美。
離島行山路線沿途景點1︰明末清初天后古廟
由馬料水出發至塔門船程約1.5小時，至於黃石碼頭出發半小時船程，而且班次較多。下船後筆者順時針方向而行，海傍街有幾間食肆，海膽炒飯及冰鎮奶茶為塔門名物，廚師人手製作需時。穿不久轉右上樓梯，天后古廟的天后宮、關帝廟、水月宮建於明末清初，歷史達400年。
離島行山路線沿途景點2︰大草原望海享受涼風
經過警崗，上行十分鐘到達塔門大草原和觀景亭，塔門東岸海灣面向香港三尖之一的蚺蛇尖，友人大喜，揚言總有一天登頂。觀景亭設欄杆，但完全不能阻止牛隻入內乘涼。郊遊程度的可在此向南到疊石，有體力又應付到攀爬的可向北登上樓級，龍景亭與一般觀景台一樣，視野被樹木遮蔽。
沿路山稔盛放，漫天虎紋長翅尺蛾（大斑豹紋尺蛾）在樹底飛舞，像是飛蛾走廊。邊行邊說笑，經過泥徑後，聽到海浪聲準備下降至岸邊的龍頸筋。需要在坡度甚高的崖邊緩緩而下，定要手腳並用，建議欠攀爬經驗的掠過這景點。由於海浪強勁，在隔遠大石上與龍頸筋拍照，與岸邊保持距離以免被捲落海。
離島行山路線沿途景點3︰記載塔門歷史的呂字疊石
原路折返需要不少體力，經龍景亭以西的冷氣走廊，可減少被太陽曬傷機會，再經過球場往觀景亭及草地。不論放風箏還是野餐，自己垃圾自己帶走，否則無意間令垃圾成為塔門牛隻的食物。上了幾段樓梯，到達東岸草地，設多個小涼亭，涼亭旁有小徑下降至疊石，具危險性，沒有行山鞋的不建議。岸邊兩塊大石疊在一起，形成「呂」字形。有人認為像佛塔，連同附近塔門洞，古人把這個小島冠以佛塔門之名，後來簡化成塔門。
離島行山路線沿途景點4︰啡紅色欄杆
過疊石順時針而行，在打浪排一帶設啡紅扶手欄杆，為塔門另一打卡點，與大澳虎山的「萬里長城」有異曲同工之妙。過踏浪亭及焚化爐後，漁民新村設士多和公廁，還有顏色亮麗的壁畫，小島風情更勝碼頭一帶。離開塔門前，可購買墨魚絲乾作手信。
塔門東岸整段都沒有公廁，公廁集中於西南岸，因此筆者選擇順時針方向而行。若不到龍頸筋，約2至3公里，上落不多，惟樹蔭不多，定必帶足夠水和防曬用品。塔門最高點為125米的茅平山，但路況不明確而且欠景觀，不推介予郊遊人士。筆者推介到塔門遊覽而不鼓勵露營，可帶同小朋友郊遊的不妨帶同垃圾袋和垃圾鉗或手套，一同執垃圾清潔塔門，宣揚山野無痕意識予下一代。
塔門行山路線概要
塔門碼頭→塔門海傍街→天后古廟→觀海亭→龍頸筋→疊石→漁民新村→榕樹村→塔門碼頭
起步交通︰黃石碼頭或馬料水乘渡輪
終點交通︰同上
距離：約4公里
時間：3-4小時（連休息及拍照）
撤退點︰-
補給點︰塔門各食肆
廁所︰塔門碼頭流動廁所、漁民新村北公廁、漁民新村南公廁、下圍公廁
體力：2/5
技術：2.5/5（若不到龍頸筋為1.5）
景色︰4/5