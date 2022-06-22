塔門行山路線｜小島風情半日遊 草原看海放風箏

塔門除了是露營熱門地點，亦有不少人前來行山。

塔門東岸遠眺蚺蛇尖和海岸線，草原及小島風情是離島行山一日遊之選。至於草地因過度使用及燒地而沙灘化，建議遊人郊遊而非露營，以免情況愈來愈差。文︰山全部都係山

塔門又名草洲，全盛時期居民約5000人。這小島不是官方露營地點，但由於幾片大草原海天一色，成為露營熱點。然而草地長期被營帳壓住、踐踏加上燒地，草地質素愈來愈差，多片風景好的草原都出現沙漠化。建議情況改善前遊人勿到塔門露營，令下一代都有機會享受塔門之美。

離島行山路線沿途景點1︰明末清初天后古廟

由馬料水出發至塔門船程約1.5小時，至於黃石碼頭出發半小時船程，而且班次較多。下船後筆者順時針方向而行，海傍街有幾間食肆，海膽炒飯及冰鎮奶茶為塔門名物，廚師人手製作需時。穿不久轉右上樓梯，天后古廟的天后宮、關帝廟、水月宮建於明末清初，歷史達400年。