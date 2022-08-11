甚麼是山野不留痕？行山露營7大原則你要知

每次於跑山行山，總會感嘆「香港真係好靚」，要知道只要在市區乘交通工具不用半小時，便可以到市區行山或初級行山路線，欣賞香港天然山水美景。只是在山景美麗，如果沒有好好愛惜大自然，很快便不再可以享受這些郊外的舒適環境及清新空氣。因此每次上山都要遵守山野禮儀，做到「山野不留痕」（Leave no trace），保護這個美麗又脆弱的生態環境，讓下一代都可以享受行山的樂趣。

「山野不留痕」又譯作「無痕山林」，意指在山林不留下任何痕跡，令世世代代都保存到山野美景。要做到「山野無痕」，便要做到以下7大原則： 山野不留痕原則 1 ：先計畫好路線及做足準備 去旅行做足準備說來容易，但卻是上山人士最常忽略。要先預定好行山路線、後備路線、緊急路線、地形地勢，睇定天氣預報帶上適合裝備，減少即棄用品及避免在長假期人多時上山，以減少對環境的影響。

山野不留痕原則 2 ：勿自行開闢行山路線 要遵守山野禮儀，遵守原有行山路線，不要自己開闢路線，此舉會破壞原有植披對郊外有難以想像的破壞。行山人士應選用正規行山徑，並走在石頭、碎石、乾草上而非裂縫中。如會紮營露營，其營地應遠離湖泊或河流最少70米，以免污染水源。盡量減少同行人數，4至6人露營較理想，可避免把土壤過份踏扁。 山野不留痕原則 3 ：帶走帶來的東西 行山時應準備定袋子來載垃圾，如食物、生果皮、食物包裝、膠樽等，切勿留下任何東西於行山徑上。現時有些郊遊地點已設供水站，可自備水樽或水袋，避免購買瓶裝水，又再製造塑膠廢物。

山野不留痕原則 4 ：不帶走郊外任何東西 郊外的舒適環境及美麗的花草樹木都是屬於大自然，當行山人士見到遺跡、美麗的花朵及文物時，千萬不要去觸摸或破壞，以保護珍貴的大自然美景。 山野不留痕原則 5 ：不要直接在 草 地 上 生火燒地 想在郊外生火煮食，千萬不要直接在草地上直接生火，因為「燒地」將會令原有草地難以復原，最好使用焚火台以免直接焚燒土地，或在指定營地爐灶生火，使用後要撲滅火種。

山野不留痕原則 6 ：尊重野生動物 郊野是屬於野生動物，請與野生動物保持安全距離。如發現落單的年幼野生動物，請不要理會，動物媽媽會用嗅覺尋找牠們，一旦人類撫摸過動物或會影響其體味令媽媽難以識別。同樣不要餵飼動物，此舉會令它們失去尋找食物的能力。 山野不留痕原則 7 ：尊重其他山野使用者 遠足時多體諒其他遠足者，可以向途人打招呼微笑，也可讓路予步速較快的人士。切記不要發出過大聲量影響野生動物，好好享受大自然的聲音。

在山上除了要堅守山野不留痕7大原則，上山時亦可行多一步，選用再生物料製成的運動裝備。Patagonia於今個夏天便針對越野跑需要推出一系列輕巧、高度透氣、速乾而又是環保素材的服裝及配件，其中Endless Run Shorts不只高功能，亦有反光細節提高安全性。