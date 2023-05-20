大埔行山︱大埔後山玉秀峰 兜個圈落富亨邨

大埔玉秀峰點去？ 太和站A出口左轉直行，在便利店旁離開太和商場。落樓梯靠右，於竹園區神召會大埔堂前左轉至林村河邊。錦和橋前接上衛奕信徑8段，往右沿河邊向九龍坑山。右轉經帝欣苑和大埔水圍村間的水圍路，小心過馬路和行人隧道。出隧道靠右，於大埔頭及水圍青少年中心沿前方直行大埔頭徑，經過重要的大埔頭北公廁。公廁前，紅色村屋勤園右方綠色欄杆石級，為登九龍坑山或玉秀峰入口。

玉秀峰高度288米 由大埔頭到九龍坑山頂，經過最少5個涼亭，如果往288米的玉秀峰也最少有三個涼亭。衛奕信徑8段登玉秀峰風力微弱，初段可放慢腳步。經過康樂園及土炮製的傻人樂園後，設土炮鞦韆。右方落山約15分鐘為凹凸不平的泥徑，因水土流失而不好行，而且黃土反射太陽熱力，小心中暑。

玉秀峰回望大埔 過標距柱W102，往寫上「玉秀峰」3個字的石塊的路為全程最斜，安全至上不用急。於此回望大埔市至大帽山景色，為登玉秀峰最開揚風景。玉秀峰設三角測量站，此處為重要分叉路。若只想到玉秀峰，離開交通車站為富亨邨或大埔醫院的，可右轉沿路況理想的山徑落山，約半小時接上巴士站。若有體力及時間，可沿衛奕信徑行上九龍坑山，再由鶴藪水塘或鳳園離開。