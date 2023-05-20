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體育
2023-05-20 10:00:00

大埔行山︱大埔後山玉秀峰 兜個圈落富亨邨

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大埔行山︱大埔後山玉秀峰 兜個圈落富亨邨

大埔行山︱大埔後山玉秀峰 兜個圈落富亨邨

九龍坑山為大埔後山，為中級行山路線。想練跑及樓梯上落做運動的又時間有限，可以不登上九龍坑山頂，於288米海拔的玉秀峰右轉落富亨邨。玉秀峰海拔約九龍坑山一半，九成柏油路，一成沙泥路。「五折九龍坑山」玉秀峰中段樹蔭接近零，出發前做足準備。

文︰山全部都係山

大埔玉秀峰點去？

太和站A出口左轉直行，在便利店旁離開太和商場。落樓梯靠右，於竹園區神召會大埔堂前左轉至林村河邊。錦和橋前接上衛奕信徑8段，往右沿河邊向九龍坑山。右轉經帝欣苑和大埔水圍村間的水圍路，小心過馬路和行人隧道。出隧道靠右，於大埔頭及水圍青少年中心沿前方直行大埔頭徑，經過重要的大埔頭北公廁。公廁前，紅色村屋勤園右方綠色欄杆石級，為登九龍坑山或玉秀峰入口。

玉秀峰高度288米

由大埔頭到九龍坑山頂，經過最少5個涼亭，如果往288米的玉秀峰也最少有三個涼亭。衛奕信徑8段登玉秀峰風力微弱，初段可放慢腳步。經過康樂園及土炮製的傻人樂園後，設土炮鞦韆。右方落山約15分鐘為凹凸不平的泥徑，因水土流失而不好行，而且黃土反射太陽熱力，小心中暑。

玉秀峰回望大埔

過標距柱W102，往寫上「玉秀峰」3個字的石塊的路為全程最斜，安全至上不用急。於此回望大埔市至大帽山景色，為登玉秀峰最開揚風景。玉秀峰設三角測量站，此處為重要分叉路。若只想到玉秀峰，離開交通車站為富亨邨或大埔醫院的，可右轉沿路況理想的山徑落山，約半小時接上巴士站。若有體力及時間，可沿衛奕信徑行上九龍坑山，再由鶴藪水塘或鳳園離開。

終點富亨邨

落山可見馬屎洲、吐露港及馬鞍山，前段樓梯略為大級，及後已轉為較省力好行的樓級。富亨邨一帶有大量公共交通，食肆，而商場設洗手間。總結玉秀峰為288米，九龍坑山為440米，前者風景開揚程度當然無法與後者比較，但玉秀峰樓梯多亦有碎石路段，不失為大埔後山的練氣、跑步路線。

🗻按此睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️

 

大埔行山路線

路線

太和站→大埔頭徑→衛奕信徑8段→玉秀峰→富亨邨

起步交通

太和站A出口
64K、64X、65K、65X、73、73A巴士
73B、74C、74D、264R、272E巴士
21K、25A、25B、25K小巴
太和站鐵路站落車

終點交通

71K、73B巴士-富亨邨亨榮樓上車
71A、71B、271、271B巴士
271S、272P、A47X、307A巴士
20A或20X小巴往大埔墟
502小巴往粉嶺站
富亨總站或大埔醫院上車

補給

太和商場、富亨商場

撤退

-

廁所

太和商場、大埔頭北、富亨商場

距離/需時

約4.1公里

1-2小時(連休息及拍照)

體力

2/5

技術

1.5/5

景色

3/5
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