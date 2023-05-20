大埔行山︱大埔後山玉秀峰 兜個圈落富亨邨

九龍坑山為大埔後山，為中級行山路線。想練跑及樓梯上落做運動的又時間有限，可以不登上九龍坑山頂，於288米海拔的玉秀峰右轉落富亨邨。玉秀峰海拔約九龍坑山一半，九成柏油路，一成沙泥路。「五折九龍坑山」玉秀峰中段樹蔭接近零，出發前做足準備。
大埔玉秀峰點去？
太和站A出口左轉直行，在便利店旁離開太和商場。落樓梯靠右，於竹園區神召會大埔堂前左轉至林村河邊。錦和橋前接上衛奕信徑8段，往右沿河邊向九龍坑山。右轉經帝欣苑和大埔水圍村間的水圍路，小心過馬路和行人隧道。出隧道靠右，於大埔頭及水圍青少年中心沿前方直行大埔頭徑，經過重要的大埔頭北公廁。公廁前，紅色村屋勤園右方綠色欄杆石級，為登九龍坑山或玉秀峰入口。
玉秀峰高度288米
由大埔頭到九龍坑山頂，經過最少5個涼亭，如果往288米的玉秀峰也最少有三個涼亭。衛奕信徑8段登玉秀峰風力微弱，初段可放慢腳步。經過康樂園及土炮製的傻人樂園後，設土炮鞦韆。右方落山約15分鐘為凹凸不平的泥徑，因水土流失而不好行，而且黃土反射太陽熱力，小心中暑。
玉秀峰回望大埔
過標距柱W102，往寫上「玉秀峰」3個字的石塊的路為全程最斜，安全至上不用急。於此回望大埔市至大帽山景色，為登玉秀峰最開揚風景。玉秀峰設三角測量站，此處為重要分叉路。若只想到玉秀峰，離開交通車站為富亨邨或大埔醫院的，可右轉沿路況理想的山徑落山，約半小時接上巴士站。若有體力及時間，可沿衛奕信徑行上九龍坑山，再由鶴藪水塘或鳳園離開。
終點富亨邨
落山可見馬屎洲、吐露港及馬鞍山，前段樓梯略為大級，及後已轉為較省力好行的樓級。富亨邨一帶有大量公共交通，食肆，而商場設洗手間。總結玉秀峰為288米，九龍坑山為440米，前者風景開揚程度當然無法與後者比較，但玉秀峰樓梯多亦有碎石路段，不失為大埔後山的練氣、跑步路線。
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