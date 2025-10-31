大東山芒草2025｜最易行山路線教學＋交通及景點難度一覽

大東山路線哪條最易？ 大東山多年前已是行山熱點，至陳奕迅的EP《Taste the Atmosphere》封面照一出，自此「陳奕迅山」人氣維持多年至今。芒草的數量、密度、範圍都是全港前列，因此不少人特意到大東山看日出或日落。 伯公坳逆走鳳凰徑2段最容易及交通方便，其他大東山路線包括南山經鳳凰徑2段、東涌黃龍坑郊遊徑、南大嶼郊遊徑青龍脊，各有難度。伯公坳有巴士之助，已為340米左右，相對140米的南山可少登近200米海拔。

大東山行山起點︰伯公坳 東涌B出口巴士總站乘嶼巴，伯公坳下車後沿路前行1分鐘上樓梯，涼亭右面登山，建議整理好裝備包括除外套、開行山杖等。上巴士時向車長講明在伯公坳落，可獲分段收費折扣。 有網站指行山杖平貴無所謂，數十元也可。但質素有極大差距，重量、手感、耐用度各有不同。筆者推介使用一對行山杖，效能倍增更平衡。往大東山的路況不是平滑石屎路，不少石級很高需要小腿力量，新手或心肺功能較弱的朋友，行大東山會感到吃力。解決方法是把步伐放慢，以時間換取距離，每到臨界點就停下來小休。

大東山爛頭營歷史 根據葉榕著《離島遠足全攻略》，陳奕迅在封面的位置是HE 0525 6450，H014至H013之間。 郊野樂行指爛頭營是20年代英國傳教士靈修和度假用的營舍，現為度假屋爛頭營具有多年歷史。不應站或坐在屋頂打卡，免生危險。大東山屬大嶼山郊野公園內，不能生火煮食，更不應食煙和點燃煙花。而且大東山遊客甚多，大家應自己垃圾自己帶走，可帶定垃圾袋，至下山時才放進垃圾桶。 馬鞍山郊遊徑行山路線 | 三眼洞過青蛙石 昂平落西貢輕鬆之選

登大東山前檢查裝備 山上天氣陰暗不定，曾經在伯公坳時放晴，大東山山頂時若烏雲密佈更落起雨，因此防水外套或可在突然下雨時不至狼狽。若在大東山看日出或日落，要帶備足夠保暖衣物，以洋蔥式多層方式穿衣。另外電的頭燈或電筒同樣是必備，即使電話內置電筒，但一來光度不足、二來失足時電話或受損。其他建議裝備包括︰1.5-2公升水、乾糧、行山鞋、防曬用品、外套、行山杖、尿袋。 回到伯公坳後，想乘車回東涌必須小心過馬路，因過馬路位置視野不遠，又要望清兩邊，不要心急。旺季時，巴士公司會在伯公坳加設特別班次，不用等太久就可以回到東涌。登山和下山各預1.5至2小時，連同拍照及休息約5小時。最後一提，幾乎全程沒有樹蔭，少要做好防曬準備。 🗻按此即睇am730行山專頁、路線推介、行山裝備🏔️ 大東山芒草行山路線概要 路線 伯公坳→大東山一號觀景台→標距柱L15左轉→跳板石→大東山山頂→爛頭營→>伯公坳 起步交通 3M或11及23號嶼巴東涌B出口上車，伯公坳落 終點交通 3M/11/23嶼巴，伯公坳上車往東涌 補給 沒有，續走麥理浩段10段M170附近設田夫仔士多，非每日營業 廁所：伯公坳太陽能廁所 距離：約5-6公里 需時：5至6小時 體力：3/5 技術：2.5/5 景色︰5/5