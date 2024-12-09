大棠紅葉2024｜元朗行山路線 千島湖接黃泥墩水塘（附交通安排）

大棠至千島湖是香港最多紅葉的行山路線。

打卡景點1︰大棠紅葉

朗屏站B2前行過馬路乘K66巴士，於大棠山路站下車。沿路上斜約40分鐘至閘口，想略過頭1.5公里可乘的士過燒烤場至閘口下車。沿大路而行，已有楓香樹在路旁。分叉路往田夫仔左轉，20分鐘內有數以百棵楓香樹。

11月至1月楓香林的紅葉盛放，畢業相、打卡、龍友都不會錯過。到訪前，可到漁農自然護理署網站，他們定期更新大棠紅葉指數，由綠、黃、紅到極紅。截至12月4日，官方的紅葉指數為「開始紅」，相信12月中至12月下旬是香港欣賞紅葉季節。

紅葉需好也要靠人們保護，到訪時勿闖入圍欄爬樹或摘走紅葉，拍照是最好的記錄方法。自己垃圾自己帶走，建議返回市區才掉垃圾。