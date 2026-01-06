大棠紅葉2026｜元朗行山路線 千島湖接黃泥墩水塘（附交通安排）

大棠至千島湖是香港最多紅葉的行山路線。

香港紅葉行山路線，最多楓香樹又容易到達的，可能是大棠。大棠紅葉在1月轉紅，今次行山路線為加長版，紅葉、千島湖外，加設黃泥墩水塘享受片刻寧靜，再於元朗黃泥墩村離開。路程超過10公里，非新手行山路線。文︰山全部都係山

前往大棠紅葉賞楓交通

在朗屏站外乘搭K66巴士至總站，沿大棠山道行上山。

另外，港鐵於2025年12月13日至2026年1月11日期間，逢星期六、日及公眾假期，安排港鐵巴士K66A號線來往朗屏站至大棠山道（近涼亭）。

九巴於2025年12月25日及26日安排68R號線來往元朗形點交通交會處至大棠（近涼亭）。

另外，大欖郊野公園楓香林由2025年12月13日至2026年1月11日（逢星期六、日及公眾假期）9時30分至下午4時設郊野公園自然導賞，而2025年12月13日至2026年1月11日（逢星期六、日及公眾假期）10時30分至下午4時，於大欖郊野公園棠管理站對出空地設相片展覽及攤位遊戲。