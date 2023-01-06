大澳一日遊複製Edan Anson Lo足跡︱水鄉漁村尋貓

大澳打卡景點1︰海濱長廊 東涌乘嶼巴11號到大澳約1小時車程，若星期六、日或公眾假期，最好預留多半小時或以上排隊上車。於大澳巴士總站下車，先左轉到大澳海濱長廊，近年興建了一條粉紅橋，背景為尖峰山，面向一片大海，一看相片就知道來了大澳。若不花半小時登虎山，在海濱長廊賞日落，已是香港前列觀日落地方。 折返至「Welcome to Tai O」路標，轉入永安街已聞到陣陣海產味，蝦醬、魷魚、大地魚粉等，還有數之不盡的貓狗，水鄉氣氛洋溢。經過好景酒家後，有時間的可直行太平街，舊時港式路牌、餐牌、麵包、豆腐花羅列眼前，像時光倒流幾十年。

大澳打卡景點2︰複製Edan Anson Lo自拍 原路折返至分叉路，過橋向「歡迎蒞臨大澳」的街市街進發。《大叔的愛》重要場景大涌橋（橫水渡橋）就在眼前，《大叔的愛》中田一雄與凌少牧自拍，愛意滿滿。從前居民要乘橫水渡木船過對岸，每次30人，至1996年建成大涌橋就把兩岸接上。

大澳打卡景點3︰漁村風壁畫 轉入街市街後，可在杏林藥行前右轉，空地前為關帝古廟。關帝古廟在1488至1505年興建，為大澳歷史最久的廟宇，多次重修以紀念關羽。李修賢執導、周星馳、元華、毛舜筠、梁家仁、龍方、成奎安、葉子楣主演的香港電影《龍的傳人》在大澳取景，片中周星馳、毛舜筠、元華在關帝古廟及楊侯古廟等地打功夫。關帝古廟前的漁村風格壁畫是休息及打卡靚位。

大澳打卡景點4︰《大叔的愛》場景新基大橋 在壁畫右方進入吉慶街，大澳最美的風景是貓。大舖小店都有懶洋洋的貓，大澳流浪貓之家一帶最為常見。著名的沙翁在當眼處，新鮮出爐熱辣辣，大人小朋友都喜愛，但相信周末必須等待良久。走到吉慶街盡頭「大澳麥記」，右轉新基大橋，為《大叔的愛》劇情，田一雄與凌少牧於大結局和好的經典場景。原路折返至「大澳麥記」穿過小巷為吉慶後街，右轉經過創龍社、合成隆煤油廠，至分叉路右轉向公廁。

大澳打卡景點5︰四靈爭珠 傳說大澳被四靈保護，分別是獅山、象山、虎山和鳳山（尖峰山），居民為免「四靈爭珠」影響風水，特意在四靈間的寶珠潭興建楊侯古廟，鎮住靈獸。據知楊侯是指宋末名將楊亮節。寶珠潭內有古代銅鐘在1699年鑄造，達324年歷史，為香港一級歴史建築。 沿吉慶後街經關帝古廟，穿過酒樓及匯豐後進入街市街。過郵局、消防局後，約十分鐘後沿岸邊左轉（可在大澳洪聖古廟/少林武術文化中心沿樓梯登虎山），可到舊大澳警署（現為大澳文物酒店）和舊碼頭。舊大澳警署為二級歷史建築，1902年興建，現在仍可見證Teja Singh1918年的子彈孔，當年他擊斃大澳警署署長嘉年寧後，於警署放火再自殺。