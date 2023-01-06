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體育
2023-01-06 13:11:20

大澳虎山半小時登頂︱新手行山賞日落之選

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大澳虎山

大澳虎山是個新手行山睇日落的好去處。

大澳為水鄉，亦有香港威尼斯美名。大澳一天遊兼輕鬆行山，以虎山為最高點最理想不過。於香港版迷你萬里長城看日落和飛機升降，不走回頭路漫遊狗伸地、楊侯古廟等，是大澳最熱門初級行山路線

文︰山全部都係山

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大澳打卡景點1︰大澳尋貓

起點在大澳巴士總站，永安街經過大魷魚、茶果店後，左轉入街市街，「歡迎蒞臨大澳」大字提醒你來到香港水鄉。過大涌橋（又名橫水橋）後有大量海味手信店，多條大街都必定尋找到大澳名物-貓。遊人勿隨意餵貓或接觸貓隻，以免被抓傷。

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大澳打卡景點2︰虎山

於福滿林酒樓左轉，經過棚屋、大澳郵政局、消防局後，過大澳賽馬會診所留意右手面路口。沿虎山觀景台方向。在少林武術文化中心左面登上樓級。初時略有樹蔭，行10至15分鐘鋪設理想的樓級。出現紅色欄杆時，就差不多到達高位75米。轉彎位見中華白海豚雕像。在大澳虎山看飛機從機場徐徐升降，配以一片海洋及伸延幾百米欄杆，正是香港看日落的好去處。

如等待日落Magic hour的話，可到天文台網頁查看日落時間，帶有電的頭燈或電筒及保暖衣物，不能輕視。自己垃圾自己帶走，保持虎山清潔，在墓地旁保持尊重。

COLLAR成員陳泳伽（Winka）也曾到過虎山：

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大澳打卡景點3︰楊侯古廟

不用原路折返，近年興建設扶手的木製樓梯前往狗伸地。右轉到廢水處理廠，左轉往吉慶後街，前往楊侯古廟。傳說大澳被四靈保護，分別是獅山、象山、虎山和鳳山（尖峰山），居民為免「四靈爭珠」影響風水，特意在四靈間的寶珠潭興建楊侯古廟，鎮住靈獸。據知楊侯是指宋末名將楊亮節。寶珠潭內有古代銅鐘在1699年鑄造，達324年歷史，為香港一級歴史建築。電影《龍咁威2之皇母娘娘》曾在楊侯古廟取景，詳情可參考HEBEFACE影片。

 

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大澳打卡景點4︰大澳美食

沿吉慶後衛前行，可轉往吉慶街吃大澳餅店的沙翁、歸田園居吃Pizza、大澳茶果等，新鮮出爐就最好味。不想在虎山等日落的，經橫水橋回到巴士站旁的海濱長廊，同樣是香港看日落推介好地方。既不會被人阻隔日落，又鄰近巴士站和公廁、士多，非常就腳。

 

男女老幼都應付到虎山

如意猶未盡，可往石仔埗街前往1902年興建、現為二級歷史建築的舊大澳警署（現為大澳文物酒店）和舊碼頭，或到Mirror成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）主演《大叔的愛》取景地朝聖。總結在大澳上落虎山，來回連拍照約1小時，大澳虎山景色美距離短，為男女老幼都可應付的初級行山路線，難怪人氣一直極高。一般乘巴士來往東涌及大澳，中環乘船的要預先訂來回船票，而到東涌或屯門的航班不設預售，要預時間排隊。

大澳虎山行山路線

路線

虎山日落︰橫水橋→石仔埗街→大澳虎山→寶珠潭→巴士總站

起步交通

11號嶼巴-東涌B出口上車

1號嶼巴-梅窩碼頭上車

屯門大澳航線-屯門渡輪碼頭Ｄ泊位上船

中環大澳航線-中環9號碼頭上船（逢周日）

終點交通

巴士總站乘巴士海濱長廊乘船往屯門或中環

補給

大澳食肆(平日或休息)

廁所

巴士站、石仔埗街、寶珠潭、太平街

距離/需時

約3.2公里

/1-1.5小時

體力

1.5/5

技術

1/5

景色

4.5/5

參考資料：港產片朝聖地《龍咁威2之皇母娘娘呢?》Ft. 谷德昭

 

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