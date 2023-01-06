大澳虎山半小時登頂︱新手行山賞日落之選

大澳虎山是個新手行山睇日落的好去處。

起點在大澳巴士總站，永安街經過大魷魚、茶果店後，左轉入街市街，「歡迎蒞臨大澳」大字提醒你來到香港水鄉。過大涌橋（又名橫水橋）後有大量海味手信店，多條大街都必定尋找到大澳名物-貓。遊人勿隨意餵貓或接觸貓隻，以免被抓傷。

大澳打卡景點2︰虎山

於福滿林酒樓左轉，經過棚屋、大澳郵政局、消防局後，過大澳賽馬會診所留意右手面路口。沿虎山觀景台方向。在少林武術文化中心左面登上樓級。初時略有樹蔭，行10至15分鐘鋪設理想的樓級。出現紅色欄杆時，就差不多到達高位75米。轉彎位見中華白海豚雕像。在大澳虎山看飛機從機場徐徐升降，配以一片海洋及伸延幾百米欄杆，正是香港看日落的好去處。

如等待日落Magic hour的話，可到天文台網頁查看日落時間，帶有電的頭燈或電筒及保暖衣物，不能輕視。自己垃圾自己帶走，保持虎山清潔，在墓地旁保持尊重。